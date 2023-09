Il più grande campione di asteroide mai raccolto sta tornando sulla Terra

Pezzi di asteroidi che potrebbero fornire preziose informazioni sugli albori del nostro sistema solare e sulle origini dell'acqua sulla Terra sono destinati ad atterrare nel deserto dello Utah. Questo è il culmine della missione OSIRIS-REx della NASA, che mirava a raccogliere un campione consistente di rocce e polvere dall’asteroide vicino alla Terra Bennu. La navicella spaziale ha ottenuto con successo il suo campione nel 2020 e domenica rilascerà una capsula contenente il campione.

Il campione raccolto offrirà agli scienziati uno sguardo sulla composizione dei materiali presenti durante la formazione del nostro sistema solare. I ricercatori ritengono che gli asteroidi come Bennu siano rimasti relativamente immutati sin dai primi giorni del nostro vicinato cosmico. Le rocce recuperate saranno studiate per fornire informazioni su future esplorazioni e far luce su come gli asteroidi potrebbero aver contribuito alla formazione delle parti rocciose della Terra, nonché al trasporto di acqua sul nostro pianeta.

Il contenitore contenente il campione, del peso di circa 250 grammi, scenderà sulla Terra ad una velocità di circa 27,000 miglia orarie. Incontrerà temperature di circa 5,000 gradi Fahrenheit quando entrerà nell'atmosfera terrestre. La capsula è dotata di uno scudo termico per proteggere il campione dalla combustione. Dopo l'impiego dei paracadute per rallentarne la discesa, si prevede che la capsula atterrerà dolcemente nello Utah.

Dopo l'atterraggio, verranno prese precauzioni per garantire che il campione rimanga incontaminato. Una volta completate queste procedure, il campione verrà trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove sarà presentato al pubblico nel mese di ottobre. La missione potrebbe avere implicazioni per la futura esplorazione degli asteroidi e la possibilità di utilizzare gli asteroidi come risorse.

