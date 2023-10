Il satellite per comunicazioni BlueWalker 3 minaccia le osservazioni astronomiche

Un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato che BlueWalker 3, un prototipo di satellite lanciato dalla startup texana AST SpaceMobile, sta causando preoccupazioni tra gli astronomi. Il satellite, che fa parte di un piano più ampio per stabilire torri per cellulari nello spazio, sta già interrompendo le osservazioni dell’universo dalla Terra.

BlueWalker 3 è il primo di quasi 100 satelliti che comporranno una costellazione orbitale. Lo studio ha raccolto osservazioni di astronomi professionisti e dilettanti di tutto il mondo e ha scoperto che il satellite appariva luminoso quanto due delle dieci stelle più luminose nel cielo notturno. Una delle maggiori preoccupazioni è che questi satelliti riflettono la luce solare sulla Terra, causando potenzialmente strisce sulle immagini astronomiche e interferendo con i dati scientifici. Potrebbero anche interferire con la radioastronomia, influenzando i ricevitori a banda larga e le bande radioastronomiche protette vicine.

Anche altre società, come SpaceX, Amazon e OneWeb, stanno lanciando un gran numero di satelliti nell’orbita terrestre bassa. Questa tendenza verso satelliti sempre più grandi e luminosi rappresenta una minaccia significativa per la visibilità astronomica. Questi satelliti non soddisfano le attuali raccomandazioni stabilite dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU) per mitigare gli effetti dei satelliti sulla visibilità.

Sebbene al momento non esistano normative ufficiali sulla luminosità dei satelliti, aziende come SpaceX hanno discusso con la IAU per affrontare questo problema. AST SpaceMobile, la società dietro BlueWalker 3, sta anche lavorando con la NASA e gruppi di astronomia per trovare modi per mitigare l'impatto del satellite sulle osservazioni astronomiche. Stanno esplorando potenziali interventi operativi, evitando le trasmissioni in aree sensibili e utilizzando manovre di volo per ridurre la luminosità del satellite.

Gli autori dello studio raccomandano di considerare l'impatto dei satelliti sull'astronomia durante il processo di autorizzazione per il loro lancio. È fondamentale trovare un equilibrio tra i vantaggi della comunicazione satellitare e la conservazione delle osservazioni astronomiche.