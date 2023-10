Un nuovo studio suggerisce un'origine comune per i tumuli sull'oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper

By

Un recente studio condotto dallo scienziato planetario del Southwest Research Institute (SwRI), il dottor Alan Stern, ha scoperto che i grandi tumuli sull’oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper condividono un’origine comune. Questi tumuli, lunghi circa 5 chilometri, dominano l'aspetto del lobo più grande di Arrokoth.

Lo studio condotto da SwRI suggerisce che questi tumuli potrebbero servire da “mattoni” per ulteriori ricerche sui modelli di formazione planetesimale. Il dottor Alan Stern ha presentato questi risultati all'incontro annuale della Divisione per le Scienze Planetarie dell'American Astronomical Society a San Antonio.

Nel 2019, la navicella spaziale New Horizons della NASA ha eseguito un sorvolo ravvicinato di Arrokoth, fornendo dati preziosi per questo studio. Utilizzando questi dati, il dottor Stern e il suo team hanno identificato 12 tumuli sul lobo più grande di Arrokoth, noto come Wenu.

La scoperta di un'origine comune per questi tumuli fornisce informazioni sulla formazione e l'evoluzione degli oggetti nella cintura di Kuiper. La Cintura di Kuiper è una regione del sistema solare situata oltre l'orbita di Nettuno ed è sede di numerosi piccoli corpi celesti.

Comprendere la formazione degli oggetti nella Cintura di Kuiper può far luce sulle prime fasi dello sviluppo del nostro sistema solare e sui processi che lo hanno modellato. I risultati dello studio potrebbero guidare la ricerca futura sulla formazione planetesimale e aiutare a perfezionare i modelli esistenti.

Questa ricerca è stata pubblicata sul Planetary Science Journal, una pubblicazione sottoposta a revisione paritaria dedicata al progresso della comprensione della scienza planetaria.

