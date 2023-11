I grandi erbivori svolgono un ruolo cruciale nella diversità degli alberi e nella biodiversità

Utilizzando dati satellitari globali, un gruppo di ricerca ha scoperto che i grandi erbivori, come elefanti, bisonti e alci, contribuiscono in modo significativo alla diversità degli alberi nelle aree protette di tutto il mondo. Lo studio, pubblicato sulla rivista One Earth, sottolinea l’importanza di mantenere ecosistemi ricchi di specie e resilienti per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici.

Il gruppo di ricerca, che comprende scienziati dell’Università di Lund e dell’Università di Aarhus, ha analizzato l’interazione tra il numero di grandi erbivori e la diversità degli alberi nelle aree protette di tutto il mondo. I risultati hanno mostrato che le regioni con abbondanti grandi erbivori hanno una copertura arborea più variabile rispetto alle aree senza questi animali. Si prevede che questa variabilità nella copertura arborea andrà a beneficio della biodiversità complessiva.

La presenza di grandi erbivori gioca un ruolo fondamentale nel modellare i paesaggi naturali. Consumano la vegetazione e creano disturbi fisici, che si traducono in una diversa struttura della vegetazione. Questa diversità fornisce un habitat ricco per molte altre specie, evidenziando il ruolo vitale che i grandi erbivori svolgono nell’influenzare la biodiversità.

Lo studio sottolinea la necessità di integrare i grandi erbivori nelle strategie di ripristino e conservazione. Considerando l’impatto ecologico della megafauna, i gestori del territorio e i politici possono comprendere meglio le complesse dinamiche degli ecosistemi e attuare misure di conservazione più efficaci. I ricercatori sostengono che questo aspetto viene spesso trascurato nel quadro della gestione sostenibile del territorio.

Mentre il mondo si concentra sulla lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità, lo studio richiede una discussione più ampia e articolata sulla gestione e la conservazione degli ecosistemi. Le Nazioni Unite hanno dichiarato gli anni 2020 come il decennio del ripristino degli ecosistemi, con l’obiettivo di ripristinare fino a 100,000 chilometri quadrati di natura. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori sottolineano l’importanza di proteggere e conservare i grandi erbivori, poiché contribuiscono al sequestro del carbonio e alla creazione di habitat diversi.

Questa ricerca evidenzia l’intricata relazione tra i grandi erbivori, la diversità degli alberi e la biodiversità complessiva. Riconoscendo il ruolo di questi animali nel modellare i paesaggi, possiamo dare priorità alla loro conservazione e garantire la preservazione di ecosistemi fiorenti.

