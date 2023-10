La Sustainable Concrete Company della leggenda dei Laker Rick Fox mira a combattere il cambiamento climatico

By

Rick Fox, la leggenda degli NBA Lakers diventata attore, è diventato amministratore delegato e co-fondatore della startup di materiali da costruzione sostenibili Partanna. L’azienda ha sviluppato un calcestruzzo alternativo in grado di intrappolare l’anidride carbonica (CO2) dall’aria, offrendo una soluzione alle significative emissioni di gas serra associate alla produzione tradizionale di calcestruzzo. Il nuovo materiale, realizzato con salamoia proveniente da impianti di desalinizzazione e scorie, un sottoprodotto della produzione di acciaio, elimina la necessità di cemento ad alta intensità di carbonio. La miscela di Partanna può polimerizzare a temperatura ambiente, riducendo il consumo di energia durante la produzione. Gli ingredienti leganti presenti nel materiale assorbono CO2 dall'aria e la intrappolano all'interno del materiale, anche dopo la demolizione della struttura.

La prima casa costruita con il cemento alternativo di Partanna è stata inaugurata alle Bahamas e l'azienda prevede di costruirne altre 999. Le Bahamas, gravemente colpite dall’uragano Dorian nel 2019, stanno collaborando con Partanna per costruire 1,000 case utilizzando il materiale a carbonio negativo. Si prevede che la costruzione di queste case ridurrà significativamente l’inquinamento derivante dal settore edile. Partanna sostiene che il suo materiale cattura tanta CO2 quanto 5,200 alberi maturi all’anno, rendendolo un’opzione interessante per gli sforzi di riduzione del carbonio.

Sebbene l’uso degli alberi per il conteggio del carbonio sia stato criticato a causa di problemi di verifica, Partanna afferma che le sue capacità di cattura della CO2 sono più quantificabili. L’azienda ha collaborato con l’organizzazione di certificazione dei crediti di carbonio Verra per verificare i propri crediti di carbonio. Tuttavia, gli esperti sollecitano l’azienda a condividere i propri dati per consentire una valutazione completa del proprio impatto ambientale e della propria scalabilità. Anche altre aziende e organizzazioni stanno lavorando su alternative sostenibili al calcestruzzo tradizionale, indicando un crescente interesse nel ridurre l’impatto ambientale del settore edile.

