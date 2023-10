La startup Partanna di Rick Fox svela una casa sostenibile in cemento alle Bahamas

L'ex stella degli NBA Lakers diventata attore, Rick Fox, si è avventurato nel mondo dei materiali da costruzione sostenibili come CEO e co-fondatore di Partanna, una startup focalizzata sulla rivoluzione dell'industria del calcestruzzo. L'azienda ha recentemente inaugurato la sua prima casa alle Bahamas, costruita utilizzando un innovativo calcestruzzo alternativo in grado di catturare e intrappolare l'anidride carbonica (CO2) dall'aria. L’obiettivo è costruire altre 999 case utilizzando questo materiale sostenibile, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento derivante dall’edilizia e contrastare il cambiamento climatico.

La produzione del calcestruzzo tradizionale è da tempo riconosciuta come un fattore significativo nelle emissioni di gas serra. Il cemento, in particolare, è responsabile di oltre l’8% delle emissioni globali di CO2. Motivato dalla devastazione causata dall'uragano Dorian alle Bahamas nel 2019, Rick Fox ha cercato soluzioni innovative per affrontare gli impatti del cambiamento climatico. Collaborando con scienziati dei materiali, ha sviluppato una miscela di calcestruzzo che elimina la necessità di cemento ad alto contenuto di carbonio. Vengono invece utilizzate la salamoia proveniente dagli impianti di desalinizzazione e un sottoprodotto della produzione dell'acciaio chiamato scorie. Rimuovendo il cemento, il calcestruzzo di Partanna riduce notevolmente le emissioni di CO2.

A differenza del calcestruzzo tradizionale, il calcestruzzo alternativo sviluppato da Partanna polimerizza a temperatura ambiente, richiedendo meno energia. Contiene anche ingredienti leganti che assorbono CO2 dall'aria e la intrappolano all'interno del materiale. Anche se una struttura realizzata con questo calcestruzzo viene infine demolita, la CO2 catturata rimane all’interno del materiale, consentendone il riutilizzo come aggregato per la produzione di calcestruzzo più sostenibile. Partanna si riferisce al suo cemento come “carbon negative”, sostenendo che la casa di 1,250 piedi quadrati di recente costruzione ha catturato tanta CO2 quanto 5,200 alberi maturi in un anno.

Per garantire credibilità, Partanna ha ottenuto la certificazione da Verra, uno dei principali certificatori di crediti di carbonio. Tuttavia, l’azienda deve condividere in modo trasparente i propri dati e sottoporsi a un’analisi completa del proprio impatto ambientale complessivo per valutare la scalabilità del proprio approccio. Sebbene Partanna non sia la sola nella ricerca di materiali da costruzione sostenibili, avendo altri attori come Microsoft che testano il calcestruzzo a basse emissioni di carbonio per i suoi data center, Partanna ritiene che il suo materiale abbia un vantaggio grazie all'uso di salamoia e alla sua capacità di rafforzarsi se esposto all'acqua di mare . Ciò lo rende particolarmente adatto alle vulnerabili isole basse delle Bahamas, che si trovano ad affrontare rischi crescenti dovuti alle tempeste e all’innalzamento del livello del mare.

Partanna ha collaborato con il governo delle Bahamas per costruire 1,000 case, iniziando con una comunità di 29 case prevista per il prossimo anno. Queste case faranno parte di un programma che assiste i proprietari di case per la prima volta e promuove pratiche di costruzione sostenibili. Attraverso iniziative come quella di Partanna, il settore delle costruzioni può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico creando comunità sostenibili e resilienti.

Fonte:

– Justine Calma, The Verge