La siccità e il cambiamento climatico continuano a incidere sui livelli dell'acqua del lago Powell

Il lago Powell, il secondo bacino idrico più grande degli Stati Uniti, ha registrato un aumento dei livelli dell’acqua durante l’estate del 2023 dopo aver toccato i minimi storici all’inizio dell’anno. Anche se lo scioglimento delle nevi delle Montagne Rocciose, superiore alla media, ha fornito un sollievo temporaneo, la siccità a lungo termine rappresenta ancora una sfida significativa.

Immagini recenti del lago Powell, situato al confine tra Utah e Arizona, raffigurano la netta differenza nei livelli dell'acqua tra ottobre 2023 e settembre 2022. Al 12 novembre 2023, il lago si trovava a 3,572 piedi, che rappresenta una capacità piena del 37%, leggermente al di sotto della media per la stessa data tra il 1991 e il 2020. Il fiume Colorado funge da fonte d'acqua primaria sia per il lago Powell che per il lago Mead a valle, fornendo acqua ed elettricità a circa 40 milioni di persone e sostenendo milioni di acri di terreni agricoli in tutto il sud-ovest .

Nonostante una serie di fiumi atmosferici abbiano portato abbondanti piogge e nevicate negli Stati Uniti occidentali tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, la maggior parte delle precipitazioni nel bacino del fiume Colorado sono rimaste intrappolate sotto forma di ghiaccio ad altitudini più elevate all’interno delle Montagne Rocciose. Di conseguenza, il flusso d'acqua nel lago Powell è stato limitato, portando ad un calo dei livelli dell'acqua. Nell'aprile 2023, il lago ha raggiunto il punto più basso dalla sua costruzione nel 1980, con livelli dell'acqua scesi al di sotto di 3,520 piedi.

La situazione ha cominciato a migliorare con il passare della primavera e dell'estate, con il deflusso superiore alla media delle Montagne Rocciose che ha contribuito ad un aumento del volume d'acqua del bacino. Da aprile all'inizio di luglio, l'acqua immagazzinata nel lago Powell è aumentata dal 22% a circa il 40% della sua capacità. Tuttavia, il rifornimento del serbatoio fino al livello totale della piscina di 3,700 piedi richiederà più di un singolo anno piovoso.

L’US Bureau of Reclamation (USBR) ha pubblicato una bozza di Dichiarazione di impatto ambientale nell’aprile 2023, che evidenziava la possibilità che i livelli dell’acqua scendano al di sotto dell’altitudine critica di 3,490 piedi. Noto come “minimum power pool”, questo livello indica che l'acqua non può più fluire attraverso le valvole di presa della diga per generare energia idroelettrica. Inizialmente l’USBR stimava una probabilità del 57% che il bacino raggiungesse questo punto critico prima del 2026. Tuttavia, le valutazioni riviste nell’ottobre 2023 hanno abbassato la probabilità a solo l’8% a causa dell’aumento del deflusso durante la primavera e l’estate.

La dichiarazione sull’impatto ha sottolineato la continua aridificazione del bacino del fiume Colorado derivante dal cambiamento climatico. La regione ha attraversato un prolungato periodo di siccità e un ridotto flusso d’acqua dal 2000, portando a uno dei periodi di 23 anni più secchi da oltre un secolo. Sebbene il recente aumento dei livelli delle acque sia incoraggiante, affrontare gli effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici rimane cruciale per il futuro sostenibile del lago Powell e dei milioni di persone che dipendono dalle sue risorse.

FAQ

1. Perché il livello dell'acqua del lago Powell è importante?

Il lago Powell funge da fonte d'acqua e serbatoio fondamentale, fornendo sia acqua che energia elettrica a milioni di persone nel sud-ovest americano. Sostiene anche le attività agricole nella regione.

2. In che modo le condizioni meteorologiche hanno influenzato i livelli dell'acqua del lago Powell?

Lo scioglimento della neve superiore alla media delle Montagne Rocciose ha fornito un sollievo a breve termine ai livelli dell'acqua del Lago Powell. Tuttavia, la maggior parte delle precipitazioni è rimasta congelata ad altitudini più elevate, impedendo all'acqua di fluire nel serbatoio.

3. Perché il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione sull'impatto?

Il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione sull’impatto ambientale per valutare i rischi di scendere al di sotto dell’altitudine critica di 3,490 piedi, nota come “minimum power pool”. Questa elevazione indica che l’acqua non può più essere utilizzata per generare energia idroelettrica.

4. Quali sono le implicazioni a lungo termine del cambiamento climatico?

Il cambiamento climatico ha contribuito a un prolungato periodo di aridificazione nel bacino del fiume Colorado. La siccità e la riduzione del deflusso delle acque hanno provocato periodi di siccità storici, ponendo sfide significative per la gestione idrica e la sostenibilità nella regione.