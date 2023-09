Un nuovo rapporto della NASA rivela punti caldi che affondano più rapidamente a New York City

Un recente rapporto della NASA ha evidenziato diverse località di New York City che stanno affondando a un ritmo più veloce rispetto al resto della città. Lo studio, condotto da ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University, ha rilevato che l'aeroporto LaGuardia, l'Arthur Ashe Stadium e alcune aree di Coney Island stanno vivendo l'affondamento più rapido.

Secondo il rapporto, le piste dell'aeroporto LaGuardia e l'Arthur Ashe Stadium sono affondate rispettivamente a ritmi di 3.7 e 4.6 millimetri all'anno dal 2016 al 2023. Si tratta del doppio del tasso medio di affondamento di 1.6 millimetri all'anno registrato dal resto della città. .

Gli scienziati hanno espresso preoccupazione sui potenziali pericoli posti da questo affondamento, soprattutto in concomitanza con l’innalzamento del livello del mare. La combinazione dell’abbassamento della terra e dell’innalzamento del livello del mare potrebbe portare a risultati disastrosi durante potenti tempeste come l’uragano Sandy.

Oltre a LaGuardia e Arthur Ashe, lo studio ha identificato anche la Interstate 78 e la Highway 440 come aree che affondano a tassi più elevati rispetto al resto della città. Altre località che subiscono un affondamento più rapido includono Coney Island, Governors Island, i quartieri di Staten Island come Midland e South Beach e il quartiere costiero di Arverne by the Sea nel sud del Queens.

I ricercatori hanno notato che LaGuardia e Arthur Ashe Stadium sono stati entrambi costruiti su ex aree di discarica, il che potrebbe spiegare il loro accelerato sprofondamento. L'autore principale dello studio, Brett Buzzang, ha sottolineato l'importanza di utilizzare questi dati per sviluppare strategie efficaci per la futura prevenzione delle inondazioni.

Il rapporto si basa su precedenti risultati dello United States Geological Survey, che suggerivano che New York City stesse lentamente affondando sotto il peso dei suoi edifici. L’impatto combinato dell’abbassamento del territorio e dell’innalzamento del livello del mare rappresenta una sfida continua per la città nella protezione delle popolazioni e delle infrastrutture costiere.

