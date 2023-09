Affondamento della città di New York: uno studio identifica le aree che affondano più velocemente

Un recente studio condotto dal Jet Propulsion Laboratory della NASA e dalla Rutgers University ha identificato le regioni dell’area metropolitana di New York che stanno affondando più velocemente. Lo studio ha utilizzato il radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR) e il sistema satellitare di navigazione globale per determinare i “punti caldi” dei terreni che affondano.

I ricercatori hanno scoperto che la città di New York sta affondando ad una velocità di circa 1.6 millimetri all’anno. I quartieri che hanno sperimentato il movimento verticale del terreno più rapido sono stati l’aeroporto LaGuardia e l’Arthur Ashe Stadium, entrambi situati nel Queens. In effetti, il terreno che sprofondava sotto l'Arthur Ashe Stadium richiedeva l'installazione di un tetto in tela leggera, poiché non poteva sostenere un tetto costruito regolarmente.

Anche l'autostrada 440 e l'Interstate 78, fuori New York City, sono state identificate come affondate a velocità più elevate rispetto alle aree circostanti. L’affondamento è attribuito a un processo geologico chiamato aggiustamento isostatico glaciale, che si verifica quando la terra soppressa dallo scioglimento della calotta glaciale migliaia di anni fa si solleva e poi sprofonda nel tempo.

La ricerca suggerisce che la rimozione di acqua dalle falde acquifere sotterranee potrebbe contribuire all’aumento dello sprofondamento. È interessante notare che tutti i punti caldi di affondamento identificati erano precedentemente utilizzati come discariche.

Sebbene lo sprofondamento di queste aree non sia causato direttamente dal cambiamento climatico, si prevede che saranno più vulnerabili alle future inondazioni dovute all’innalzamento del livello del mare. D'altra parte, lo studio ha anche rivelato aree di sollevamento, come il Newton Creek di East Williamsburg, dove un progetto per rimuovere l'inquinamento dalla falda acquifera del torrente era correlato al sollevamento del terreno.

Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare le cause esatte di queste aree sollevate. Tuttavia, questo studio fornisce preziose informazioni sulle dinamiche dello sprofondamento e dell’innalzamento del territorio all’interno dell’area metropolitana di New York City.

Fonte:

– Laboratorio di propulsione a getto della NASA

– Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie della Rutgers University

– Notizie ABC