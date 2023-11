La ricerca della materia oscura: progressi nell’esperimento SABRE South

Nel tentativo di svelare i misteri dell'universo, gli scienziati hanno intrapreso un progetto rivoluzionario per rilevare le particelle di materia oscura. L’esperimento SABRE South, il cui trasporto in laboratorio è previsto per il 2024, mira a far luce su questa sfuggente sostanza cosmica. Tuttavia, prima del suo trasferimento, devono essere adottate misure meticolose per mantenere l’integrità dell’ambiente circostante l’esperimento.

Un aspetto cruciale di questo sforzo è la registrazione di bassi livelli di radiazioni. I livelli di radiazione devono essere attentamente monitorati per garantire che l’ambiente rimanga il più incontaminato possibile. In questo modo, i ricercatori possono rilevare anche i segnali più deboli provenienti dalle particelle di materia oscura. I dati iniziali raccolti dal rilevatore di muoni, nei primi giorni dell'esperimento, hanno rivelato che i segnali registrati erano significativamente inferiori a quanto previsto. Mentre in superficie ci si aspetterebbero oltre 1.8 milioni di interazioni, sono stati rilevati solo circa cinque segnali al giorno.

L'esperimento SABRE South è una replica di un esperimento simile condotto nell'emisfero settentrionale. Si cerca di accertare se le letture ottenute dai ricercatori italiani sono il risultato di fluttuazioni stagionali o se sono effettivamente indicative della presenza di materia oscura. Attraverso questa analisi comparativa, gli scienziati sperano di ottenere informazioni più approfondite sulla natura e sul comportamento di questa sostanza enigmatica.

Elisabetta Barberio, direttrice del Centro di Eccellenza ARC per la Fisica delle Particelle della Materia Oscura (CDM), ha sottolineato i passi avanti significativi compiuti nella riduzione della radiazione cosmica. La costruzione del laboratorio a 1 chilometro di profondità nella miniera d'oro di Stawell si è rivelata determinante nel ridurre al minimo le interferenze causate dalle radiazioni cosmiche. Gli scienziati di tutta l’Australia continueranno a monitorare diligentemente i livelli di muoni, garantendo che le radiazioni rimangano al minimo.

La comunità scientifica globale attende con impazienza i risultati di questo straordinario progetto. L’esperimento SABRE South rappresenta uno sforzo avvincente che potrebbe potenzialmente rivoluzionare la nostra comprensione della materia oscura. Man mano che la nostra conoscenza dell'universo si espande, ci avviciniamo sempre di più alla scoperta dei segreti nascosti nei suoi recessi più profondi.

-

FAQ

Cos'è la materia oscura?

La materia oscura si riferisce a un'ipotetica forma di materia che non interagisce con la luce o altre radiazioni elettromagnetiche. Si ritiene che costituisca una parte significativa della materia totale nell'universo e svolga un ruolo vitale nella formazione e nella struttura delle galassie.

Perché è difficile individuare la materia oscura?

La materia oscura è sfuggente perché non emette, assorbe o riflette la luce, rendendola invisibile ai metodi di rilevamento tradizionali. Gli scienziati si affidano principalmente a prove indirette e tecniche sperimentali per studiarne gli effetti sulla materia visibile.

Cosa sono i muoni?

I muoni sono particelle subatomiche simili agli elettroni ma con una massa maggiore. Sono spesso prodotti come sottoprodotti dei raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera terrestre. Il monitoraggio dei livelli di muoni è essenziale per ridurre al minimo l’interferenza delle radiazioni cosmiche in esperimenti come l’esperimento SABRE South.

Cos'è la radiazione cosmica?

La radiazione cosmica è costituita da particelle ad alta energia, come protoni e nuclei atomici, provenienti da varie fonti cosmiche, tra cui il Sole e le galassie distanti. Rappresenta una sfida per gli esperimenti scientifici sensibili poiché può interferire con le misurazioni e introdurre segnali di fondo indesiderati.

Fonte:

– [Centro di eccellenza ARC per la fisica delle particelle della materia oscura (CDM)](https://www.darkmatter.org.au/)