Lo sviluppo di K6: una svolta nel gas isolante ecologico

Il Korea Electrotechnology Research Institute (KERI) ha compiuto passi da gigante nell’affrontare l’impatto ambientale dell’esafluoruro di zolfo (SF6), un gas isolante dannoso ampiamente utilizzato nel campo delle apparecchiature elettriche. La soluzione innovativa di KERI si presenta sotto forma di "K6", un'alternativa ecologica all'SF6 che presenta un basso potenziale di riscaldamento globale ed è non tossica.

L'SF6 ha dimostrato di essere un eccellente gas isolante con capacità di estinzione dell'arco superiori. Tuttavia, il suo potenziale di riscaldamento globale è sorprendentemente 23,500 volte superiore a quello del biossido di carbonio. Inoltre, l’SF6 rimane nell’atmosfera fino a 3,200 anni, aggravando le conseguenze ambientali.

Riconoscendo l’urgente necessità di un’alternativa sostenibile, KERI ha intrapreso una missione per sviluppare un gas ecologico che potrebbe sostituire l’SF6. Mentre sono stati compiuti sforzi in tutto il mondo per trovare un sostituto, il successo di KERI costituisce un nuovo precedente nel settore. Lo sviluppo di un gas di questo tipo ha presentato sfide uniche a causa delle diverse normative sull’uso delle sostanze chimiche nei diversi paesi e della natura sensibile della sostanza. Le aziende private spesso hanno dovuto affrontare ostacoli in termini di costi, tempi e possibilità di fallimento.

Gli sforzi di ricerca di KERI sono culminati nella creazione di K6, un gas isolante che vanta un potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 e non contiene ingredienti tossici. Il suo punto di ebollizione ottimale (-26°C) ne consente l'applicazione in diversi ambiti, rendendolo altamente versatile. K6 è già stato applicato con successo agli interruttori automatici di trasmissione ad altissima tensione, superando i rigorosi standard di test stabiliti dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).

L’impatto del K6 va oltre i benefici ambientali che offre. Poiché la Corea del Sud occupa una posizione di rilievo nel settore globale dei dispositivi di potenza, si prevede che lo sviluppo del K6 avrà significative implicazioni economiche e industriali. KERI prevede di applicare ulteriormente K6 a una gamma di dispositivi di potenza, inclusi trasformatori e interruttori, contribuendo alla riduzione complessiva delle emissioni di gas serra e promuovendo gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico.

Con piani per la commercializzazione e il trasferimento di tecnologia alle società coreane di apparecchi elettrici, KERI mira a migliorare la competitività dell'industria nazionale degli apparecchi elettrici. Stabilendo standard di progettazione chiari e promuovendo l’uso diffuso di gas ecologico, l’impegno di KERI nella collaborazione con i partner industriali darà forma a un futuro più sostenibile.

