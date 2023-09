Nuove possibilità per Kombucha nell'esplorazione spaziale

Gli scienziati stanno esplorando il potenziale del kombucha, una bevanda a base di tè fermentato, nell'esplorazione spaziale. Le colture di Kombucha, costituite da batteri e lieviti, hanno caratteristiche uniche che le rendono adatte alla sopravvivenza in condizioni difficili. I ricercatori hanno scoperto che queste colture possono resistere a temperature e radiazioni estreme, rendendole un candidato ideale per le missioni spaziali.

Uno degli aspetti più promettenti delle colture di kombucha è la loro capacità di generare ossigeno. Sfruttando le capacità di produzione di ossigeno di questi microbi, gli astronauti potrebbero potenzialmente ridurre la loro dipendenza da fonti esterne per l’aria respirabile. Ciò potrebbe migliorare significativamente le future missioni spaziali e aprire la strada alla colonizzazione umana sulla Luna o su Marte.

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha condotto esperimenti per testare la resilienza delle colture di kombucha nello spazio. I batteri trovati in queste colture sono stati inviati alla Stazione Spaziale Internazionale e osservati mentre riparavano il loro DNA dopo l’esposizione alle radiazioni cosmiche. Ciò dimostra la loro capacità di adattarsi e sopravvivere in ambienti extraterrestri.

Gli scienziati immaginano un futuro in cui le colture di kombucha accompagneranno gli astronauti nelle missioni spaziali. Queste colture potrebbero essere utilizzate per generare ossigeno, fornendo una fonte sostenibile di aria respirabile per missioni di lunga durata. I ricercatori ipotizzano addirittura che il kombucha potrebbe fungere da biofabbrica, producendo non solo ossigeno ma altre risorse essenziali necessarie per la sopravvivenza umana nello spazio.

Le potenziali applicazioni del kombucha nell’esplorazione spaziale sono entusiasmanti e promettono per il futuro delle missioni spaziali umane. Mentre i ricercatori continuano a studiare le proprietà di questi microrganismi, sperano di vedere campioni di kombucha utilizzati sulla Luna e oltre.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)