Una nuova ricerca ha scoperto che il comportamento noto come “kelping” delle megattere è più diffuso di quanto si pensasse, costituendo un “fenomeno globale”. Il kelping, che coinvolge le megattere che si divertono tra le alghe, è stato osservato per la prima volta nel 2007, ma gli scienziati lo avevano descritto solo come eventi isolati. Tuttavia, uno studio recente ha scoperto che le megattere di tutto il mondo apprezzano la carezza delle alghe sulla loro pelle come forma di gioco e come scrub corpo potenzialmente lenitivo.

Lo studio ha esaminato 95 post sui social media che documentano l’attività delle megattere nel Pacifico nord-orientale, nel Nord Atlantico e nelle coste dell’Australia. Contrariamente al termine “kelping”, le megattere interagiscono con diversi tipi di alghe e non sono particolarmente schizzinose. Giocano e interagiscono con qualsiasi alga disponibile nella regione.

Le megattere, che filtrano le balene appartenenti al gruppo dei misticeti, spesso interagiscono con gli oggetti nel loro habitat oceanico. Oltre alle alghe, giocano anche con tronchi, legni, attrezzi da pesca e meduse. Le alghe sono morbide e piacevoli a contatto con la pelle e le megattere hanno peli sensoriali sulle mascelle e intorno alla testa che possono essere stimolati quando sfiorano le alghe.

Ci sono potenziali benefici terapeutici nel kelping, in quanto potrebbe aiutare le megattere a eliminare parassiti e batteri che colonizzano la loro pelle. Si ritiene che le alghe abbiano proprietà antimicrobiche, ma sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se ciò si applica alle creature che fanno l’autostop sulle balene. Le megattere a volte mordono le alghe e le trascinano sott'acqua, il che può servire a strofinare l'interno della loro bocca. Tuttavia, i parassiti potrebbero approfittare delle macchie di alghe per attaccarsi e saltare quando le balene vengono a strofinarsi.

Giocare tra le alghe potrebbe anche migliorare l’apprendimento e rafforzare i legami sociali tra le balene, contribuendo alla coordinazione, alla mobilità e al divertimento. Tuttavia, il cambiamento climatico rappresenta una minaccia per questo comportamento poiché modifica la distribuzione delle alghe, in particolare delle alghe. Il riscaldamento degli oceani e l’aumento delle specie che si nutrono di alghe, come i ricci di mare, potrebbero avere un impatto negativo sulle foreste di alghe.

Questa ricerca fa luce sul comportamento delle megattere e sottolinea l’importanza di comprendere le loro interazioni con l’ambiente per la loro conservazione e benessere.

