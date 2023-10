Uno sguardo alla rete cosmica: mappatura delle strutture più grandi dell'universo

By

Gli scienziati sono da tempo affascinati dalla rete cosmica, l’intricata rete di filamenti galattici che costituiscono la spina dorsale dell’universo osservabile. Questi filamenti, costituiti da superammassi legati gravitazionalmente, creano un’impalcatura su cui sono posizionate le galassie. Tuttavia, la stessa rete cosmica è rimasta sfuggente, invisibile nelle frequenze ottiche.

In una scoperta rivoluzionaria, i ricercatori sono riusciti a fotografare con successo la rete cosmica utilizzando uno strumento appositamente progettato chiamato Keck Cosmic Web Imager (KCWI). Concentrandosi sull'idrogeno gassoso, il componente principale della rete cosmica e il materiale più incontaminato per la formazione stellare, gli scienziati sono stati in grado di rilevare i filamenti.

Il processo di imaging si basava su spettrometri focalizzati sulla riga alfa di Lyman, la riga di emissione più forte per il gas idrogeno. Catturando questa emissione, i ricercatori sono stati in grado di visualizzare le strutture invisibili della rete cosmica.

L’autore principale Christopher Martin spiega: “Prima di quest’ultima scoperta, abbiamo visto le strutture filamentose sotto l’equivalente di un lampione. Ora possiamo vederli senza lampada. La rete cosmica delinea l’architettura del nostro universo. È dove risiede la maggior parte della materia normale nella nostra galassia e traccia direttamente la posizione della materia oscura”.

La mappatura della rete cosmica non solo fa luce sulla distribuzione e concentrazione della materia oscura, ma fornisce anche preziose informazioni sulla natura di questa misteriosa sostanza che costituisce la maggior parte dell’universo. I risultati, pubblicati su Nature Astronomy, segnano un progresso significativo nella nostra comprensione delle più grandi strutture dell’universo.

Ulteriori ricerche e sforzi di mappatura non solo approfondiranno la nostra comprensione della rete cosmica, ma sveleranno anche i segreti della materia oscura, avvicinandoci a svelare i misteri del nostro vasto universo.

