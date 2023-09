Il Keck Cosmic Web Imager rivela la struttura nascosta della rete cosmica

By

Il Keck Cosmic Web Imager (KCWI), progettato da Christopher Martin, professore di fisica Edward C. Stone del Caltech, e dal suo team, ha fatto una scoperta rivoluzionaria immaginando direttamente la sfuggente rete cosmica. La rete cosmica è composta da deboli filamenti che collegano le galassie attraverso la vasta distesa dello spazio, agendo come flussi di gas che forniscono alle galassie il materiale necessario per formare le stelle.

Sebbene gli astronomi conoscano la rete cosmica da molti anni, è stato difficile osservarla direttamente, soprattutto nelle regioni più oscure dello spazio. Tuttavia, lo strumento KCWI, situato presso l'Osservatorio WM Keck alle Hawaii, ha catturato con successo la luce emessa dalle regioni nascoste della rete cosmica.

In precedenza, Martin e il suo team avevano utilizzato uno strumento prototipo chiamato Cosmic Web Imager per osservare un filamento illuminato da un quasar vicino. Tuttavia, quest’ultima scoperta consente loro di osservare la rete cosmica senza bisogno di illuminazione esterna.

La ritrovata capacità di acquisire immagini direttamente della rete cosmica fornisce agli astronomi informazioni preziose cruciali per comprendere la formazione e l’evoluzione delle galassie. Inoltre, consente ai ricercatori di mappare la distribuzione della materia oscura, la misteriosa sostanza che comprende una parte significativa dell’universo.

La rete cosmica svolge un ruolo significativo nel modellare la struttura dell'universo e contiene la maggior parte della materia ordinaria nella nostra galassia. Scoprendo la sua struttura nascosta, gli astronomi sono in grado di ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento fondamentale dell'universo.

