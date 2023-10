La sorprendente connessione tra le fusa del gatto e la frittura vocale

I ricercatori hanno finalmente risolto il mistero dietro la fisica delle fusa di un gatto. Contrariamente alle credenze precedenti, sembra che i gatti producano il loro suono rilassante delle fusa utilizzando una tecnica simile alla frittura vocale, che è spesso associata a voci gracchianti negli esseri umani.

Per anni, gli scienziati sono rimasti perplessi su come i gatti, nonostante le loro piccole dimensioni, siano in grado di produrre fusa così profonde e risonanti. In genere, solo gli animali con corde vocali più lunghe, come gli elefanti, possono creare suoni simili. La teoria prevalente suggeriva che i gatti avessero un meccanismo unico che coinvolgeva la contrazione e il rilassamento ciclico dei muscoli nelle loro scatole vocali, richiedendo un costante input neurale dal cervello.

Tuttavia, un recente studio condotto dal dottor Christian Herbst presso l’Università di Vienna ha rivelato una spiegazione diversa. I ricercatori hanno condotto esperimenti sulle corde vocali di otto gatti che erano stati soppressi a causa di una malattia terminale. Pizzicando le corde vocali dei gatti e facendo passare aria umida attraverso di esse, i ricercatori sono stati in grado di simulare il meccanismo utilizzato dagli esseri umani per parlare e produrre avannotti vocali. Sorprendentemente, questa manipolazione ha prodotto oscillazioni o fusa autosufficienti da tutte le scatole vocali, indicando che le fusa non richiedono un input costante dal cervello.

Ulteriori analisi hanno scoperto masse di tessuto fibroso all’interno delle corde vocali, che potrebbero spiegare la capacità dei gatti di produrre suoni a bassa frequenza tra 20 e 30 Hz. Tali frequenze sono addirittura inferiori ai suoni bassi più bassi prodotti dalla voce umana. Strutture simili sono state trovate anche nei gatti ruggenti come leoni e tigri.

In precedenza, la teoria dominante suggeriva che i gatti utilizzassero un meccanismo in cui il loro cervello inviava raffiche rapide e continue di segnali ai muscoli della gola, facendoli contrarre 30 volte al secondo e producendo suoni di fusa. Tuttavia, il nuovo studio propone gli avannotti vocali come spiegazione alternativa.

In conclusione, le fusa dei gatti sembrano dipendere da un meccanismo diverso da quanto precedentemente ipotizzato. Capire come i gatti producono le fusa non solo fa luce sulla comunicazione felina, ma fornisce anche preziose informazioni sulle capacità acustiche di varie specie animali.

Fonte: Dr Christian Herbst, Università di Vienna, Austria (Current Biology)