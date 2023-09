Gli astronomi scoprono un nuovo metodo per misurare il tasso di espansione dell'Universo

By

Gli astronomi cercano da tempo di comprendere la velocità con cui l’Universo si sta espandendo, ma hanno riscontrato una notevole discrepanza nelle loro misurazioni. Il metodo diretto di misurazione del tasso di espansione osservando come gli oggetti sembrano allontanarsi da noi fornisce risultati costantemente superiori di circa il 9% rispetto ai valori ottenuti studiando i segnali dell’Universo primordiale. Questa discrepanza ha sollevato preoccupazioni e ha portato a una rivalutazione della nostra comprensione dell’Universo.

Per superare questo problema, gli scienziati hanno cercato nuovi modi per misurare il tasso di espansione con maggiore precisione. Una potenziale soluzione prevede lo studio delle “candele standard” come le supernove di tipo Ia, che hanno proprietà intrinseche note. Tuttavia, osservare questi rari eventi a distanze estreme è stata una sfida.

Fortunatamente è stata fatta una svolta. La dottoressa Brenda Frye e il suo team hanno recentemente scoperto una supernova di tipo Ia che appariva triplicata in una lente gravitazionale creata da un ammasso di galassie in primo piano. Questa osservazione unica offre la possibilità di misurare il tasso di espansione in modo più accurato che mai.

Le supernove di tipo Ia sono particolarmente utili per le misurazioni della distanza a causa della loro luminosità e proprietà standard. Analizzando la curva di luce di una supernova di tipo Ia e determinandone lo spostamento verso il rosso, gli astronomi possono determinarne la distanza e usarla per misurare direttamente il tasso di espansione.

La lente gravitazionale, la deflessione della luce dovuta alla presenza di una massa in primo piano, può fornire dati ancora più preziosi. Quando un oggetto massiccio in primo piano ingrandisce una galassia di sfondo attraverso la lente, le misurazioni del ritardo temporale gravitazionale di eventuali eventi transitori all'interno delle immagini lente possono essere utilizzate per stimare il tasso di espansione.

La scoperta di una forte lente gravitazionale che ingrandisce una regione contenente galassie distanti, massicce e che formano stelle rappresenta una grande promessa per comprendere il tasso di espansione dell’Universo. Ulteriori osservazioni e misurazioni nel tempo potrebbero fornire spunti cruciali su questo aspetto fondamentale della cosmologia.

