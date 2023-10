Gli astronomi studiano TRAPPIST-1 b per comprendere le osservazioni degli esopianeti

By

Gli astronomi hanno condotto uno studio utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) per ottenere informazioni su come una stella può influenzare le osservazioni degli esopianeti nella zona abitabile. Il focus dello studio era TRAPPIST-1 b, il pianeta più vicino alla sua stella nel sistema solare TRAPPIST-1.

TRAPPIST-1 è un sistema solare situato a 40 anni luce dal nostro sole. È composto da sette pianeti delle dimensioni della Terra che orbitano attorno a una stella fredda. Nella zona abitabile delle stelle fredde, esiste la possibilità che esista acqua liquida sulla superficie dei pianeti orbitanti.

Le osservazioni fatte dal team, che includeva Ryan MacDonald, astronomo dell'Università del Michigan e Sagan Fellow della NASA, non hanno rilevato segni di un'atmosfera attorno a TRAPPIST-1 b. Ciò suggerisce che il pianeta potrebbe essere una roccia nuda, avere nuvole ad alta quota o possedere una molecola molto pesante come l’anidride carbonica, che renderebbe l’atmosfera troppo piccola per essere rilevata.

Tuttavia, il team ha osservato che la stella stessa ha avuto l’impatto più significativo sulle loro osservazioni. Questa scoperta indica che l'influenza della stella influenzerà anche le osservazioni di altri pianeti nel sistema TRAPPIST-1.

L'indagine dei ricercatori mirava a determinare in che misura la stella influenza le osservazioni dei pianeti nel sistema TRAPPIST-1. Comprendere questo impatto è fondamentale per interpretare accuratamente i dati ottenuti da altri esopianeti nelle zone abitabili delle stelle fredde.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, offrendo preziosi spunti sui fattori che influenzano le osservazioni degli esopianeti e contribuendo alla nostra comprensione dei sistemi planetari oltre il nostro.

