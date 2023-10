Ganimede: svelare i misteri dell'affascinante luna di Giove

By

La natura riesce a sfidare i confini che cerchiamo di imporle, confondendo i confini tra le categorie. Prendiamo ad esempio Ganimede, la luna più grande di Giove. Anche se potrebbe non orbitare attorno al Sole come un pianeta tradizionale, possiede molte qualità simili a quelle planetarie che lo rendono un corpo celeste affascinante. Recenti osservazioni del James Webb Space Telescope (JWST) hanno gettato nuova luce sull'enigmatica superficie di Ganimede, offrendo indizi allettanti sulla sua composizione e storia.

Se Ganimede orbitasse attorno al Sole anziché a Giove, sarebbe indistinguibile da un pianeta. Vanta una struttura interna differenziata, completa di un nucleo fuso che genera un campo magnetico. Il suo mantello di silicio somiglia a quello terrestre e sotto la sua complessa crosta ghiacciata si trova un vasto oceano sotterraneo. Nonostante la sua atmosfera sottile, Ganimede è più grande di Mercurio e ha quasi le dimensioni di Marte, rendendolo un archetipo di un mondo acquatico.

Tuttavia, nonostante la nostra vasta conoscenza di questa luna colossale, ci sono ancora domande senza risposta. In un recente studio intitolato “Composizione e proprietà termiche della superficie di Ganimede dalle osservazioni JWST/NIRSpec e MIRI”, un team di ricercatori internazionali ha utilizzato gli strumenti NIRSpec e MIRI del JWST per esaminare le caratteristiche della superficie di Ganimede. Guidato dallo scienziato planetario francese D. Bockelee-Morvan, lo studio approfondisce gli intriganti misteri che circondano Ganimede.

La superficie di Ganimede è costituita prevalentemente da due tipi di terreno: regioni luminose e ghiacciate con solchi e aree più scure. Circa due terzi della sua superficie è ricoperta da terreni luminosi, mentre la restante porzione è avvolta da regioni più scure. Sebbene entrambi i tipi siano antichi, le aree più scure sono notevolmente più antiche e densamente butterate da crateri da impatto. È interessante notare che questi due terreni si intrecciano, poiché le regioni più luminose attraversano il terreno più scuro.

Le precedenti missioni Galileo e Juno, insieme ai telescopi terrestri, hanno fornito informazioni sulla chimica della superficie di Ganimede. Tuttavia, persistono diverse domande aperte riguardanti la sua natura, origine e composizione superficiale. Particolarmente intrigante è l'osservazione di una grande quantità di anidride carbonica (CO2) su Ganimede, sebbene sembri intrappolata all'interno di altre molecole. Mappando la distribuzione della CO2, gli scienziati sperano di svelare l'identità e il processo di formazione di queste affascinanti molecole.

Su Ganimede è presente anche ghiaccio d'acqua, principalmente in forma amorfa. Attraverso la meticolosa mappatura di JWST, i ricercatori hanno identificato una nuova banda di assorbimento a 5.9 micrometri (μm) su Ganimede. Determinare le origini di questa peculiare banda, così come il suo significato, rimane una priorità assoluta per le indagini future.

Le osservazioni del JWST hanno inoltre rivelato che l'intervallo di temperatura superficiale di Ganimede rende improbabile l'esistenza di ghiaccio puro di CO2. Invece, una frazione della CO2 sembra essere intrappolata nel ghiaccio d’acqua, costituendo solo circa l’1% della massa della Luna. Si ritiene che la restante CO2 risieda all’interno di vari minerali e sali.

Per quanto riguarda il ghiaccio d'acqua, i risultati del JWST indicano ghiaccio più esposto nelle regioni polari di Ganimede. Queste aree subiscono il bombardamento ionico energetico di Giove, modellando la superficie lunare attraverso processi come impatti di micro-meteoroidi e irradiazione ionica. Di conseguenza, i materiali non ghiacciati vengono coperti dal vapore acqueo appena riaccresciuto, formando ghiaccio d’acqua più puro che viene facilmente rilevato dal JWST.

La diffusa presenza della banda di assorbimento di 5.9 μm su Ganimede, anche se con variazioni locali, ha lasciato perplessi gli scienziati. Sebbene inizialmente il materiale organico insolubile trasportato dalle condriti carboniose o dalle comete fosse considerato una possibile spiegazione, gli autori alla fine hanno escluso questa possibilità. Propongono invece che gli idrati di acido solforico (H2SO4 + H2O) potrebbero spiegare l’enigmatica banda di 5.9 μm.

Sebbene questi risultati dettagliati forniscano indubbiamente spunti preziosi agli scienziati, interpretarne il significato può essere difficile per il grande pubblico. Tuttavia, altre scoperte intriganti, come le nette differenze tra il lato iniziale e quello finale di Ganimede, catturano la nostra immaginazione. Queste discrepanze nelle proprietà spettrali richiedono ulteriori indagini, radicate nella complessa relazione dinamica tra Ganimede e il suo colossale genitore, Giove.

Il campo magnetico immensamente potente di Giove influenza in modo significativo Ganimede, l'unica luna a possedere il suo campo magnetico. Quando la magnetosfera di Ganimede interagisce con l’intenso plasma di Giove, dà origine ad aurore affascinanti e gioca un ruolo nel modellare la chimica della superficie lunare. Indubbiamente, il legame tra Ganimede e Giove è intricato e lascia indizi allettanti per svelare i misteri che circondano l'affascinante mondo di Ganimede.

Il viaggio di Ganimede sin dalla sua formazione nella sub-nebulosa di Giove, miliardi di anni fa, ha scolpito una luna affascinante che quasi sfida la classificazione. Con un vasto oceano sotterraneo che ospita il potenziale per sostenere la vita e una complessa chimica superficiale in attesa di essere svelata, Ganimede continua ad affascinare sia gli scienziati che gli osservatori delle stelle. Anche se le recenti osservazioni del JWST hanno fatto avanzare la nostra comprensione, molte domande rimangono senza risposta, a ricordare che l’esplorazione scientifica è una ricerca continua, spesso priva di risposte semplici e definitive.

