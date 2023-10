JWST osserva il giovane sistema esoplanetario HR 8799

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha recentemente puntato i suoi penetranti occhi a infrarossi sul sistema HR 8799, situato a circa 133 anni luce di distanza. Questo sistema ha raccolto un notevole interesse da parte degli astronomi grazie alle sue caratteristiche uniche. 15 anni fa, gli scienziati hanno scoperto quattro esopianeti in orbita attorno alla stella attraverso l'imaging diretto, rendendoli una scoperta rara. Anche il sistema HR 8799 è giovane, ha solo circa 30 milioni di anni, e il suo studio può offrire preziose informazioni sui processi di formazione dei pianeti.

Lo strumento MIRI e il coronografo del JWST sono stati fondamentali per catturare immagini ad alto contrasto del sistema, consentendo agli scienziati di raccogliere informazioni dettagliate. Un recente articolo intitolato “Rilevamento di immagini della cintura di polvere interna e dei quattro esopianeti nel sistema HR 8799 con il coronografo MIRI di JWST”, dell’autore principale Anthony Boccaletti del LESIA, Observatoire de Paris, Francia, presenta i risultati di queste osservazioni.

Il sistema HR 8799 presenta quattro esopianeti massicci, vale a dire HR 8799 b, c, d ed e, con masse che vanno da 5.7 a 9.1 volte quella di Giove. Questi esopianeti, posizionati a varie distanze dalla stella, hanno orbite comprese tra 45 e 460 anni. Inoltre, mostrano raggi di circa 1.2 raggi di Giove.

Studiando le immagini MIRI, i ricercatori hanno acquisito una prospettiva diversa sul sistema HR 8799. Le osservazioni hanno contribuito ad affinare la comprensione delle atmosfere planetarie e hanno fornito prove contro la possibilità che gli esopianeti siano nane brune. Inoltre, le misurazioni JWST hanno rivelato le loro temperature, con il pianeta b che ha mostrato una temperatura inferiore a quella osservata in precedenza, grazie alle capacità migliorate del telescopio.

Lo strumento MIRI non solo ha confermato la presenza di acqua (H2O) e monossido di carbonio (CO) nelle atmosfere degli esopianeti, ma ha anche potenzialmente rilevato tracce di metano. Tali risultati supportano ulteriormente la classificazione di questi oggetti come pianeti piuttosto che come nane brune.

Durante l'indagine sul sistema HR 8799, il JWST ha esaminato anche il suo disco di detriti. In particolare, sono state rilevate due cinture, scatenando speculazioni su un potenziale quinto pianeta o su un grumo di polvere che causa il bordo interno della cintura esterna. Tuttavia, le immagini MIRI hanno rivelato che questa struttura è, in effetti, un oggetto di sfondo, ponendo fine al dibattito e fornendo preziose informazioni sulla composizione del sistema.

Le osservazioni del giovane sistema esoplanetario HR 8799 segnano un'importante pietra miliare per lo strumento MIRI del JWST. I dati raccolti contribuiranno a far avanzare la nostra comprensione della formazione dei pianeti e delle caratteristiche dei sistemi esoplanetari.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché il sistema HR 8799 è importante per gli astronomi?

Il sistema HR 8799 è unico grazie al rilevamento di quattro esopianeti massicci attraverso l'imaging diretto. La sua giovane età offre preziose informazioni sulla formazione dei pianeti.

2. Quali strumenti sono stati utilizzati dal JWST per osservare il sistema HR 8799?

Il JWST ha utilizzato il suo strumento MIRI e il suo coronografo per immagini ad alto contrasto, consentendo osservazioni dettagliate del sistema esoplanetario.

3. In che modo le osservazioni del JWST confermano che gli esopianeti nel sistema HR 8799 non sono nane brune?

Le immagini MIRI del JWST hanno fornito prove di specifiche sostanze chimiche atmosferiche, come acqua e monossido di carbonio, rilevando potenzialmente tracce di metano assenti nelle nane brune.

4. Cosa hanno rivelato le osservazioni del JWST sul disco di detriti del sistema HR 8799?

Le osservazioni del JWST hanno concluso che il bordo interno della cintura esterna nel disco di detriti del sistema è un oggetto di sfondo, risolvendo il dibattito sulla sua natura.

5. In che modo lo studio del sistema HR 8799 contribuirà alla nostra conoscenza complessiva dei sistemi esoplanetari?

Lo studio del sistema HR 8799 migliorerà la nostra comprensione dei processi di formazione dei pianeti e fornirà approfondimenti sulle caratteristiche e sulla composizione dei giovani sistemi esoplanetari.