Nuove intuizioni sul sistema solare HR 8799: svelate le scoperte di JWST

By

Quando il JWST rivolse per la prima volta il suo potente sguardo a infrarossi al cosmo, aveva una vasta lista dei desideri di obiettivi celesti, compilata da una comunità globale di avidi astronomi. L'elenco comprendeva di tutto, dalle prime galassie di un'epoca passata alla formazione dei pianeti nascenti e alla prima luce dell'universo. Tra questi obiettivi accattivanti c’erano gli esopianeti, una categoria con migliaia di potenziali soggetti, ognuno dei quali invitava a essere esplorato.

Tuttavia, in questa vasta gamma di possibilità, spicca un particolare sistema solare: HR 8799, situato a circa 133 anni luce di distanza. Cosa rende questo sistema così straordinario? Ebbene, tutto è iniziato 15 anni fa quando gli astronomi hanno scoperto la presenza di tre esopianeti che circondano HR 8799. Poco dopo, hanno rivelato l'esistenza di un quarto. Questi esopianeti non sono stati semplicemente rilevati indirettamente attraverso il metodo del transito; sono stati ripresi direttamente. Inoltre, mostravano caratteristiche eccezionali: pianeti massicci con orbite ampie, una rarità nel regno degli esopianeti. Un altro aspetto degno di nota del sistema HR 8799 è la sua giovinezza, che offre agli astronomi l’eccezionale opportunità di osservare questi pianeti per un periodo di tempo significativo, consentendo una comprensione più completa del loro comportamento.

Recentemente, il JWST ha intrapreso una campagna di osservazione del sistema HR 8799 utilizzando il suo innovativo strumento a medio infrarosso (MIRI) e il suo potente coronografo. Queste osservazioni sono culminate in un articolo innovativo intitolato “Rilevazione di immagini della cintura di polvere interna e dei quattro esopianeti nel sistema HR 8799 con il coronografo MIRI di JWST”, scritto da Anthony Boccaletti del LESIA, Observatoire de Paris, Francia. L'articolo presenta risultati dettagliati che gettano nuova luce sull'enigmatico sistema planetario di HR 8799.

Lo stesso HR 8799 è circa 1.5 volte più massiccio del nostro sole e quasi cinque volte più luminoso. Risiede in mezzo a un disco di detriti ed è relativamente giovane, avendo appena 30 milioni di anni. Questi sistemi solari alle prime armi offrono preziose informazioni sugli intricati processi di formazione dei pianeti, fungendo da punto focale per il JWST.

I quattro pianeti in orbita attorno a HR 8799, denominati b, c, d ed e, sono tutti entità colossali, con masse che vanno da 5.7 a 9.1 volte quella di Giove. Appena prima della soglia per la fusione del deuterio, rasentano il confine tra i pianeti e le nane brune. Questi esopianeti sono posizionati tra 16 e 71 unità astronomiche di distanza dalla loro stella madre, vantando orbite che coprono circa 45-460 anni. È interessante notare che tutti e quattro possiedono un raggio vicino a 1.2 volte quello di Giove.

Il rilevamento di enormi pianeti giganti situati in orbite superiori a 5 UA è una rarità, rendendo ogni caso altamente significativo. Il campo magnetico del JWST, combinato con le sue capacità di imaging ad alto contrasto, inaugura una nuova era di esplorazione, consentendo agli scienziati di approfondire le complessità nascoste di questi mondi lontani. In particolare, le osservazioni nel medio infrarosso ottenute dal JWST sono cruciali, poiché forniscono informazioni preziose che finora sono sfuggite agli esperti.

Allora, cosa ha scoperto il JWST? Secondo i ricercatori, le immagini MIRI del sistema HR 8799 offrono una nuova prospettiva, svelando dettagli allettanti non evidenti nelle osservazioni nel vicino infrarosso. Gli esopianeti sono stati rilevati in modo inequivocabile, insieme a un’emissione centrale localizzata ma estesa. L’obiettivo primario dello studio era caratterizzare meglio le atmosfere di questi pianeti, dissipando le persistenti incertezze che circondano la loro natura. Le osservazioni del JWST hanno dato un colpo decisivo alle affermazioni secondo cui i pianeti potrebbero essere nane brune, poiché i loro colori distinti li differenziano da tali oggetti.

Le temperature degli esopianeti HR 8799 vanno da 900 K a 1300 K, con il pianeta b che mostra un profilo più freddo e debole. Curiosamente, le misurazioni del JWST hanno indicato che la temperatura del pianeta b è inferiore a quanto si pensasse in precedenza, a testimonianza delle capacità senza precedenti del telescopio spaziale. Inoltre, lo strumento MIRI ha identificato con certezza due sostanze chimiche atmosferiche: H2O e CO. Sebbene la presenza di metano sia ancora argomento di dibattito, la sua potenziale rilevazione fornisce ulteriori prove a sostegno della classificazione planetaria. Al contrario, le nane brune mostrano costantemente tracce di metano a queste temperature.

Lo strumento MIRI del JWST è stato progettato con una gamma di filtri, alcuni dei quali sono stati appositamente studiati per indagare la presenza di ammoniaca, una firma biologica solida sui pianeti terrestri. Purtroppo, questi quattro esopianeti non mostrano le tracce di ammoniaca previste, indicando una divergenza dai tipici pianeti simili alla Terra. Tuttavia, l’abbondanza di dati preziosi raccolti dal JWST offre ai ricercatori un’opportunità senza precedenti di approfondire la loro comprensione delle complessità dei sistemi planetari.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il sistema solare HR 8799?

Il sistema solare HR 8799 è un sistema stellare distante situato a circa 133 anni luce dalla Terra. È costituito da una stella, HR 8799, e da quattro enormi esopianeti denominati HR 8799 b, c, d ed e.

D: Perché il sistema solare HR 8799 è importante?

Il sistema solare HR 8799 riveste un grande interesse scientifico per diversi fattori. Innanzitutto, gli esopianeti di questo sistema sono stati ripresi direttamente, il che è relativamente raro. In secondo luogo, sono pianeti massicci su orbite ampie, il che è altrettanto raro. Infine, il sistema è relativamente giovane e consente agli astronomi di studiare questi esopianeti per un lungo periodo di tempo.

D: Cosa ha scoperto il JWST sul sistema solare HR 8799?

Il JWST, attraverso il suo strumento MIRI, ha osservato il sistema solare HR 8799 e ha fornito nuove intuizioni. Le osservazioni hanno confermato che i quattro esopianeti nel sistema sono effettivamente pianeti e non nane brune. Hanno anche rivelato le temperature e la composizione atmosferica di questi esopianeti, facendo luce sulle loro caratteristiche uniche. Inoltre, le osservazioni hanno offerto una nuova visione del sistema, fornendo maggiore chiarezza e dettagli.

D: In che modo il JWST contribuisce allo studio degli esopianeti?

Il JWST è dotato di strumenti avanzati, come il MIRI e il suo coronografo, che consentono immagini ad alto contrasto e osservazioni dettagliate degli esopianeti. Studiando gli esopianeti in un’ampia gamma di lunghezze d’onda, il JWST aiuta gli scienziati a comprendere meglio la natura, la composizione e la formazione di questi mondi distanti.