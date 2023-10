Nuove scoperte nella cintura di Kuiper: osservazioni di pianeti nani

Un team di astronomi, guidato da Joshua Emery della Northern Arizona University, ha effettuato nuove osservazioni di tre pianeti nani nella fascia di Kuiper utilizzando i dati ottenuti dallo spettrometro nel vicino infrarosso del James Webb Space Telescope. I pianeti nani studiati erano Sedna, Gonggong e Quaoar, ciascuno di circa 1,000 km di diametro. Queste osservazioni hanno fornito informazioni sulle orbite e sulla composizione di questi oggetti.

I ricercatori hanno scoperto la presenza di idrocarburi leggeri e molecole organiche complesse sulle superfici di questi pianeti nani. Si ritiene che questi composti siano il risultato dell'irradiazione del metano. La presenza di queste molecole variava tra i diversi pianeti nani, correlandosi con le rispettive orbite e ambienti di irradiazione. Sedna, Gonggong e Quaoar sono tutti simili per dimensioni ma hanno orbite distinte, posizionandoli in diversi regimi di temperatura. Inoltre, Sedna trascorre la maggior parte del tempo al di fuori dell'eliosfera, la regione influenzata dal vento solare del Sole.

Le osservazioni fatte dal telescopio spaziale James Webb supportano studi precedenti che suggeriscono che il metano sulle superfici di questi pianeti nani viene regolarmente rifornito. Se gli idrocarburi osservati fossero stati presenti per molto tempo, sarebbero stati convertiti in molecole più complesse. L'abbondanza di questi composti indica che il metano deve essere regolarmente reintegrato sulle superfici di Sedna, Gonggong e Quaoar.

I risultati di questo studio sono coerenti con le recenti ricerche su altri oggetti della cintura di Kuiper, come Eris e Makemake, che presentano anch’essi metano trasformato sulle loro superfici. Si suggerisce che il metano venga elaborato all'interno di questi oggetti e rilasciato in superficie.

Queste osservazioni contribuiscono alla nostra comprensione della Cintura di Kuiper e della storia del Sistema Solare. Il telescopio spaziale James Webb continua a fornire dati preziosi sui corpi celesti all’interno del nostro Sistema Solare, oltre alla sua esplorazione degli esopianeti e dell’Universo primordiale.

