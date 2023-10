Il telescopio spaziale James Webb scopre nuove informazioni sui pianeti nani nella fascia di Kuiper

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fornito nuove informazioni sulla composizione e sulle orbite di tre pianeti nani nella Cintura di Kuiper. Sedna, Gonggong e Quaoar sono stati osservati utilizzando lo spettrometro nel vicino infrarosso di Webb (NIRSpec), rivelando la presenza di idrocarburi leggeri e molecole organiche complesse che si ritiene siano prodotte dall'irradiazione del metano. La ricerca, guidata da Joshua Emery della Northern Arizona University, ha coinvolto una collaborazione di astronomi di varie istituzioni.

Questi pianeti nani sono di particolare interesse per gli astronomi a causa delle loro dimensioni, orbite e composizione. Mentre studi precedenti hanno dimostrato che altri oggetti transnettuniani conservano ghiacci volatili sulle loro superfici, Sedna, Gonggong e Quaoar hanno orbite distinte che li collocano in diversi regimi di temperatura e ambienti di irradiazione. Il team mirava a studiare come queste diverse condizioni potrebbero influenzare le superfici di questi pianeti nani.

Utilizzando i dati raccolti dallo strumento NIRSpec di Webb, i ricercatori hanno identificato abbondante etano (C2H6) su tutti e tre i corpi, con Sedna che mostra la concentrazione più alta. Sedna ha mostrato anche la presenza di acetilene (C2H2) ed etilene (C2H4). Queste molecole sono prodotti diretti dell'irradiazione del metano. L'abbondanza di queste sostanze era correlata all'orbita di ciascun pianeta nano, suggerendo una connessione con le relative temperature e ambienti di irradiazione.

Lo studio dei corpi del sistema solare esterno, come quelli trovati nella fascia di Kuiper, offre preziose informazioni sulla storia e sulle dinamiche del sistema solare. Le informazioni ottenute sulla composizione e sulle orbite di questi pianeti nani contribuiscono alla nostra comprensione della formazione e dell'evoluzione del sistema solare. Il telescopio spaziale James Webb continua a essere uno strumento rivoluzionario per gli astronomi, fornendo nuove scoperte ed estendendo la nostra conoscenza dell'universo.

