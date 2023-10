Come il telescopio spaziale James Webb sta riscrivendo la nostra comprensione dell'universo

By

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha fatto scoperte sorprendenti da quando ha scrutato per la prima volta l’Universo lontano. Le sue osservazioni in campo profondo hanno rivelato un’abbondanza di galassie luminose, sfidando le nostre precedenti ipotesi sull’Universo primordiale. Il JWST ha catturato la prima immagine scientifica a colori e multilunghezza d'onda dell'ammasso di galassie SMACS 0723, che è diventata l'immagine più profonda mai scattata dell'Universo ultra-distante. All’interno di questa immagine sono state identificate 87 galassie ultra-distanti candidate, in attesa di ulteriore conferma della loro distanza.

La presenza di queste galassie luminose in tempi così remoti rappresenta un problema per gli astronomi, poiché i nostri attuali modelli cosmologici non ne prevedevano l’esistenza. Queste galassie erano più grandi, più luminose e più numerose del previsto. Le viste senza precedenti di JWST hanno ampliato i confini dell'osservazione, superando anche i telescopi terrestri e il telescopio spaziale Hubble.

Un aspetto affascinante di queste scoperte sono le implicazioni sulla luminosità galattica e sulla massa stellare. Tipicamente, la luminosità di una galassia è correlata alla sua massa stellare. La massa stellare si riferisce alla quantità di massa all'interno di una galassia attribuita alle stelle. Le osservazioni del JWST della Galassia Girandola Meridionale, o Messier 83, hanno rivelato regioni di formazione stellare attiva, dove la luce ultravioletta prodotta da stelle blu calde ha causato transizioni negli atomi di idrogeno. Queste regioni apparivano rosa, indicando la presenza di nuova formazione stellare.

Un mistero che rimane irrisolto è l’assenza delle “prime stelle”, che si ipotizza siano più luminose e più blu delle stelle moderne. Queste stelle, conosciute come stelle di Popolazione III, sono formate solo dagli elementi emersi durante il caldo Big Bang. Sebbene debbano ancora essere osservate o confermate direttamente, c’è speranza che il JWST rilevi prima o poi queste stelle sfuggenti.

La luminosità e l'abbondanza inaspettate di queste galassie primordiali possono essere in parte attribuite alle prestazioni dell'ottica di JWST. L'ottica incontaminata del telescopio offre viste più luminose e nitide del previsto, grazie alla sua pulizia senza precedenti durante la costruzione e il lancio. Inoltre, le simulazioni ad alta risoluzione utilizzate nello studio della struttura dell'Universo consentono agli scienziati di concentrarsi sulle rare sovradensità iniziali, che svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle galassie.

Il telescopio spaziale James Webb continua a rimodellare la nostra comprensione dell'Universo con le sue straordinarie scoperte. Estendendo i confini dell’osservazione e sfidando i modelli esistenti, sta rivelando nuove intuizioni sui primi stadi della formazione delle galassie e sulla natura dell’Universo stesso.

