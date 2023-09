Uno sguardo più da vicino alla lente gravitazionale: come la massa piega lo spazio

By

La lente gravitazionale è un fenomeno affascinante che si verifica quando il percorso della luce che viaggia attraverso lo spazio viene piegato e distorto dalla presenza di oggetti massicci. Secondo la Relatività Generale di Einstein, la materia e l'energia piegano lo spaziotempo, facendo curvare tutto lo spazio 3D attorno a questi oggetti.

Quando più masse sono in orbita l'una attorno all'altra, emettono onde gravitazionali. Anche qualsiasi luce che passa attraverso lo spaziotempo distorto creato da queste masse verrà piegata e ingrandita. Questo effetto è simile al funzionamento di una lente ottica, ma è alimentato dalla gravità.

Uno degli aspetti più intriganti della lente gravitazionale è la capacità di osservare oggetti che altrimenti sarebbero troppo deboli per essere rilevati. Quando la luce proveniente da una galassia lontana attraversa una regione di spaziotempo distorto, si possono vedere più immagini della galassia. Ciò consente agli astronomi di studiare le proprietà di queste galassie in modo più dettagliato.

Gli ammassi di galassie spesso fungono da migliori lenti gravitazionali grazie alle loro masse incredibilmente grandi. Tuttavia, le singole galassie massicce e compatte possono anche fungere da lenti nelle giuste condizioni. Queste galassie compatte si trovano più comunemente nell'universo primordiale, circa 10-12 miliardi di anni fa.

Il recente lancio del James Webb Space Telescope (JWST) della NASA ha fornito viste senza precedenti di galassie lontane e lenti gravitazionali. Il JWST ha scoperto le galassie più distanti mai osservate e ha catturato immagini di galassie compatte che agiscono come lenti gravitazionali.

In una scoperta straordinaria, è stata scoperta una galassia lontana, massiccia e compatta, situata a 17 miliardi di anni luce di distanza, che si comporta come una lente gravitazionale. La sua attrazione gravitazionale ha allungato la luce proveniente da una galassia ancora più distante fino a darle una forma ad anello.

Nel complesso, la lente gravitazionale consente agli astronomi di studiare oggetti che altrimenti sarebbero inaccessibili. Analizzando la deflessione e l'ingrandimento della luce, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulle proprietà della materia e sulla curvatura dello spaziotempo.

Fonte:

– Articolo originale: Lente gravitazionale: come la massa piega lo spazio di Ethan Siegel

