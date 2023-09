Gli astronomi scoprono una galassia quiescente massiccia e compatta utilizzando JWST

By

Gli astronomi utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) hanno fatto una scoperta significativa di una nuova galassia conosciuta come JWST-ER1. Questo nuovo oggetto è classificato come una galassia quiescente massiccia e compatta. I risultati sono stati recentemente pubblicati in un articolo sul server di prestampa arXiv.

Le galassie quiescenti massicce svolgono un ruolo cruciale nella comprensione dell’evoluzione delle galassie poiché si ritiene che siano progenitrici delle galassie ellittiche giganti. Queste galassie smisero di formare stelle prima e raggiunsero le loro masse stellari più rapidamente. Pertanto, il loro studio può fornire preziose informazioni sul processo di evoluzione delle galassie.

Il team di astronomi, guidato da Pieter van Dokkum dell'Università di Yale, ha rilevato JWST-ER1 utilizzando la Near Infrared Camera (NIRCam) di JWST come parte dell'indagine COSMOS-Web. Una delle caratteristiche degne di nota di JWST-ER1 è la presenza di un anello di Einstein, causato dalla lente gravitazionale e che dà l'impressione che la luce formi un anello.

I ricercatori hanno identificato la galassia e il suo anello nelle osservazioni JWST NIRCam condotte per il progetto COSMOS-Web. JWST-ER1 è costituito da una galassia compatta di primo tipo (JWST-ER1g) e da un anello di Einstein completo (JWST-ER1r) con due importanti concentrazioni di luce rossa. Il diametro del centro dell'anello è stato misurato pari a circa 1.54 secondi d'arco.

Questa nuova galassia ha uno spostamento verso il rosso di 1.94, un raggio di circa 21,500 anni luce e una massa stimata di 650 miliardi di masse solari. Presenta un basso tasso di formazione stellare e un'età di 1.9 miliardi di anni, il che la rende una galassia massiccia e quiescente. È interessante notare che JWST-ER1 è compatta, simile ad altre galassie quiescenti con spostamenti verso il rosso simili.

Per quanto riguarda l'anello di Einstein JWST-ER1r, è prodotto da una galassia di fondo con uno spostamento verso il rosso fotometrico di 2.98. Sebbene siano noti numerosi anelli di Einstein, quelli completi come JWST-ER1r sono rari.

Lo studio ha anche rivelato che JWST-ER1 è quasi perfettamente rotondo e privo di evidenti regioni di formazione stellare, code di marea o irregolarità basate sull’imaging NIRCam.

Si propongono ulteriori osservazioni di JWST-ER1 per indagare se le galassie vicine o le strutture lungo la linea di vista contribuiscono alla sua massa. Inoltre, gli astronomi cercano di determinare se JWST-ER1 è la galassia centrale di un ammasso progenitore.

Questa scoperta apre nuove strade per la ricerca e contribuisce alla nostra comprensione dell’evoluzione delle galassie massicce.

