Un primo sguardo alle osservazioni del JWST rivela caratteristiche spettrali negli oggetti del ciclo di vita stellare di massa ridotta

Un recente studio condotto utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) ha fornito un primo sguardo alle osservazioni spettroscopiche nel vicino infrarosso di sette oggetti lungo il ciclo di vita stellare di piccola massa. Le osservazioni, parte del programma JWST 1591, si sono concentrate su obiettivi con emissione di idrocarburi policiclici aromatici (PAH), una caratteristica comune negli ambienti astrofisici.

Gli spettri estratti da un'apertura circolare hanno rivelato una varietà di caratteristiche, tra cui il complesso PAH da 3 μm, il continuo PAH e linee di emissione atomiche e molecolari di specie come idrogeno, elio e CO. La presenza di CO2- e H2O- È stato osservato anche l’assorbimento del ghiaccio e l’emissione di CO.

In particolare, lo studio si è concentrato sulla posizione luminosa di una regione di fotodissociazione (PDR) in M17. I ricercatori hanno identificato una caratteristica IPA centrata a 3.29 μm, corrispondente al tratto CH della molecola. Hanno anche trovato indicazioni di una possibile caratteristica IPA alifatica deuterata centrata a 4.65 μm. Tuttavia, la controparte aromatica di questa caratteristica non è stata osservata.

Inoltre, lo studio ha rivelato un continuum di IPA che aumenta da circa 1 a 3.2 μm, con un salto significativo di intensità a 3.6 μm. I rilievi a 3.8, 4.04 e 4.34 μm hanno aggiunto ulteriore struttura al continuum. La presenza di assorbimento di CO2 è stata identificata e abbinata al ghiaccio H2O:CO2 ad una temperatura di 10 K.

Inoltre, lo studio ha esaminato il diagramma della popolazione dell'idrogeno molecolare e ha trovato prove di gas pompato mediante raggi UV a temperature superiori a 2200 K. La serie Pfund dell'idrogeno, che rappresenta le linee di emissione risultanti dalle transizioni tra i livelli energetici, è stata osservata nei livelli da 10 a superiori a 30. .

Nel complesso, questa analisi preliminare delle osservazioni del JWST fornisce preziose informazioni sulle caratteristiche spettrali degli oggetti nel ciclo di vita stellare di piccola massa. Ulteriori analisi ed esplorazioni di queste caratteristiche, così come degli altri obiettivi, sono previste per documenti futuri.

