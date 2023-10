Nanocristalli di quarzo scoperti nell'atmosfera superiore dell'esopianeta

By

Un recente studio utilizzando i dati del James Webb Space Telescope ha identificato la presenza di nanocristalli di quarzo nell'atmosfera superiore dell'esopianeta WASP-17 b. Questo esopianeta, situato a circa 1,324 anni luce dalla Terra, è classificato come un Giove caldo “gonfio” a causa del suo breve periodo orbitale e delle temperature estreme. La scoperta del quarzo nell'atmosfera dell'esopianeta è unica poiché osservazioni precedenti avevano invece mostrato la presenza di silicati ricchi di magnesio.

I nanocristalli di quarzo trovati nell'atmosfera di WASP-17 b hanno un diametro di soli 10 nanometri, significativamente più piccolo dei cristalli di quarzo trovati sulla Terra. Le condizioni di alta temperatura e bassa pressione nell'atmosfera dell'esopianeta consentono la formazione diretta di cristalli solidi dal gas, senza passare attraverso una fase liquida.

WASP-17 b è noto anche per la sua orbita retrograda e per il suo status di uno degli esopianeti più gonfi mai trovati. Il pianeta ha una massa inferiore a Giove ma un volume molto maggiore e la sua composizione è costituita principalmente da idrogeno ed elio.

I ricercatori stanno ancora lavorando per determinare la quantità di quarzo nell’atmosfera di WASP-17 b e l’attività delle nuvole. La presenza di questi nanocristalli di quarzo potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione delle atmosfere esoplanetarie.

Questo studio è stato condotto come parte del programma Webb di osservazione del tempo garantito e di ricognizione profonda delle atmosfere degli esopianeti utilizzando l’indagine spettroscopica multistrumentale. L’obiettivo di queste indagini è condurre analisi dettagliate degli esopianeti in diverse classi per approfondire la nostra comprensione di questi mondi lontani.

Fonte:

– Le lettere del diario astrofisico

– Universo oggi