Diverse differenze genetiche determinano la variazione dei fiori selvatici nelle sindromi da impollinazione

By

Un nuovo studio condotto dall'Università della Carolina del Sud ha approfondito le differenze genetiche che portano a variazioni distinte negli attributi dei fiori selvatici in base ai rispettivi impollinatori. I fiori selvatici hanno sviluppato caratteristiche uniche note come “sindromi dell’impollinazione” che si rivolgono a impollinatori specifici come insetti o uccelli.

La ricerca si è concentrata sul genere Penstemon, in particolare sulle specie di fiori selvatici nordamericani. La maggior parte delle specie Penstemon hanno fiori ampi e blu che fungono da punto di atterraggio per le api. Tuttavia, l’evoluzione ha portato alcune specie a sviluppare fiori tubolari stretti, rossi, che attirano invece i colibrì. Questa convergenza di sindromi floreali dall'impollinazione delle api a quella del colibrì è notevole all'interno del genere Penstemon, con almeno 20 lignaggi che hanno sviluppato questi tratti.

Per esplorare le basi genetiche di queste distinte sindromi di impollinazione, il team ha sequenziato il DNA di 229 piante di tre specie correlate all'interno del genere Penstemon: P. neomexicanus e P. virgatus (impollinate dalle api) e P. barbatus (impollinate dai colibrì).

I ricercatori hanno scoperto che, nonostante le differenze significative negli attributi floreali, c'erano solo poche differenze genetiche tra P. barbatus e i suoi parenti impollinati dalle api. Inoltre, le piante della stessa area geografica hanno mostrato una maggiore somiglianza genetica, indipendentemente dalla specie, suggerendo una fusione genetica tra fiori selvatici adattati all’impollinazione sia delle api che dei colibrì.

Tuttavia, lo studio ha rivelato 21 siti nel genoma che differivano costantemente tra le specie con diversi impollinatori. Queste varianze genetiche erano localizzate vicino a regioni genomiche che determinano il colore dei fiori, la larghezza e il volume del nettare, tratti specifici di diverse sindromi di impollinazione. Questa scoperta suggerisce una maggiore probabilità di ibridazione e l'interruzione dei tratti floreali complementari, con conseguente ibridi con ridotto successo.

In conclusione, lo studio fornisce prove di ibridazione occasionale tra specie di Penstemon impollinate da api e colibrì, indicando un’intensa pressione selettiva per mantenere i tratti dei fiori adattati a ciascun tipo di impollinatore. Nonostante le chiare differenze visive tra le specie impollinate dalle api e dai colibrì, solo un piccolo numero di regioni genetiche le distingue.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLoS Biology.

Fonte:

– Università della Carolina del Sud (USC)

– Biologia PLoS