Nuove intuizioni sulla sopravvivenza di antiche molecole nei fossili

Il DNA e le proteine ​​possono davvero sopravvivere per milioni di anni?

Negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse per la possibilità di resuscitare specie estinte dell’antico passato. Film come Jurassic Park hanno catturato la nostra immaginazione, ma c'è qualcosa di vero nel concetto di riportare in vita creature perdute da tempo? La scienza dietro questa idea ha avuto molti colpi di scena, con un dibattito in corso tra gli scienziati. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution offre nuove informazioni sulla sopravvivenza delle antiche molecole nei fossili.

Le informazioni più dettagliate sulla composizione genetica di un organismo provengono dal suo DNA. Ma il DNA è incredibilmente fragile e decade rapidamente dopo la morte. Nonostante ciò, sono stati segnalati DNA e proteine ​​trovati nei fossili, accendendo la speranza per la possibilità di scenari di Jurassic Park nella vita reale. Tuttavia, gli scienziati devono ancora trovare prove concrete che il DNA possa sopravvivere per decine di milioni di anni.

Le proteine, d’altro canto, possono potenzialmente sopravvivere più a lungo del DNA. I ricercatori hanno scoperto proteine ​​fossilizzate, come sequenze di aminoacidi intatte del collagene, che hanno diversi milioni di anni. Tuttavia, non si prevede che i frammenti proteici di grandi dimensioni sopravvivano tanto a lungo quanto quelli più piccoli, sollevando scetticismo nella comunità scientifica.

Tuttavia, studi recenti hanno mostrato prove convincenti della sopravvivenza dei resti proteici nei fossili. Metodi analitici avanzati e approcci innovativi stanno facendo luce sulla struttura delle proteine ​​conservate nei tessuti antichi. Uno di questi approcci prevede l’utilizzo di un fascio focalizzato di luce e raggi X per irradiare campioni e rilevare legami chimici, fornendo preziose informazioni sulle strutture proteiche.

Uno studio recente si è concentrato su un dinosauro piumato di 125 milioni di anni chiamato Sinornithosaurus. L'analisi ha rivelato abbondanti strutture proteiche ondulate, simili a quelle trovate nelle piume moderne. Strutture proteiche a spirale, indicative di un'altra proteina chiamata alfa-cheratina, erano presenti in quantità minori. Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che il riscaldamento può causare il disfacimento delle strutture proteiche ondulate e la formazione di strutture a spirale, suggerendo che le proteine ​​a spirale nei fossili potrebbero essere artefatti del processo di fossilizzazione.

Mentre questi risultati suggeriscono che tracce di proteine ​​possono sopravvivere per centinaia di milioni di anni, la prospettiva di resuscitare specie dal DNA intatto rimane nel regno della fantascienza. I frammenti di DNA che potrebbero essere potenzialmente trovati nei fossili di dinosauro sarebbero probabilmente brevi e fornirebbero informazioni limitate sulla specie. Inoltre, convalidare l’autenticità di questi rari frammenti di DNA è una sfida tecnologica che i ricercatori devono ancora superare.

Tuttavia, i progressi nei protocolli di laboratorio e negli esperimenti di fossilizzazione stanno portando a interpretazioni più accurate dei fossili e aprendo la strada a ulteriori studi sulle molecole antiche. Man mano che gli scienziati continuano a esplorare questo affascinante campo, la nostra comprensione della sopravvivenza del DNA e delle proteine ​​nei fossili potrebbe essere rimodellata, offrendo nuove conoscenze sull’evoluzione della vita sulla Terra.

