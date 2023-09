Juno della NASA cattura un'immagine straordinaria di Giove e della luna vulcanica Io

La navicella spaziale Juno della NASA, in orbita attorno a Giove da oltre sette anni, ha recentemente catturato un'immagine accattivante del gigante gassoso accanto alla sua luna vulcanica, Io. L'immagine è stata scattata durante il 53esimo sorvolo ravvicinato di Giunone su Giove il 31 luglio.

L'immagine, elaborata dallo scienziato cittadino Alain Mirón Velázquez utilizzando i dati grezzi di JunoCam, mostra il contrasto, il colore e la nitidezza dei due corpi celesti. Giunone si trovava a circa 51,770 chilometri da Io e a 395,000 chilometri sopra le nubi di Giove nel momento in cui è stata scattata l'immagine. Questo segna l’incontro ravvicinato tra Giunone e Io finora, con sorvoli ravvicinati pianificati per la fine di quest’anno e nel 2024.

Io, essendo la più interna delle grandi lune di Giove, sperimenta immense forze gravitazionali provenienti da Giove e dalle sue lune sorelle Europa e Ganimede. Questa attrazione gravitazionale porta ad un costante allungamento e compressione della luna, che contribuisce alla sua elevata attività vulcanica. Io è considerato il corpo vulcanicamente più attivo dell'intero sistema solare, ospitando sulla sua superficie centinaia di vulcani e laghi di lava silicatica fusa.

Nei futuri sorvoli ravvicinati di Io, gli scienziati del Southwest Research Institute (SwRI) utilizzeranno i telescopi Hubble e James Webb per osservare simultaneamente la luna gioviana a distanza. Queste osservazioni forniranno preziose informazioni sui processi vulcanici di Io e aiuteranno ad approfondire la nostra comprensione di questo intrigante corpo celeste.

Fonte: NASA

Definizioni:

– Veicolo spaziale Juno: il veicolo spaziale lanciato dalla NASA nel 2011 con la missione di studiare la composizione di Giove, il campo gravitazionale, il campo magnetico e la magnetosfera polare.

– Io: una delle lune più grandi di Giove, nota per la sua intensa attività vulcanica e le caratteristiche geologiche uniche.

– Giove: il pianeta più grande del nostro sistema solare, noto per le sue tempeste colorate, inclusa la sua iconica Grande Macchia Rossa.

– Scienziato cittadino: un individuo che partecipa alla ricerca scientifica e all’analisi dei dati, spesso utilizzando dati disponibili al pubblico o contribuendo a progetti di ricerca come scienziato non professionista.