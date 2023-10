Svelare i misteri di Giove: scoperte spettrali e fulmini elettrizzanti

By

Nella vasta distesa della regione settentrionale di Giove conosciuta come Jet N7, la navicella spaziale Juno della NASA ha fatto una scoperta agghiacciante durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato. Giunone ha catturato un'istantanea sorprendente che rivela un paesaggio di nuvole turbolente e tempeste lungo il terminatore del pianeta. Questa immagine inquietante offre uno sguardo intrigante sugli intricati meccanismi dell'atmosfera di Giove e sicuramente ti farà venire i brividi lungo la schiena.

Tuttavia, questa immagine accattivante contiene più di quanto sembri. Lo scienziato cittadino Vladimir Tarasov, utilizzando i dati grezzi dello strumento JunoCam di Juno, ha creato una misteriosa figura simile a un volto che emerge dalle nuvole. Questo fenomeno è spesso osservato da Giunone, dove le formazioni nuvolose evocano immagini attraverso la pareidolia – la tendenza degli astronomi a percepire forme familiari in schemi casuali. L'apparizione di questo "volto" spettrale aggiunge un elemento di intrigo e mistero allo scenario cosmico.

Ma non è tutto! Giunone ha recentemente realizzato un'altra straordinaria impresa catturando l'elettrizzante attività dei fulmini di Giove. A differenza della Terra, dove i fulmini hanno origine da nubi d’acqua e sono più diffusi vicino all’equatore, i fulmini di Giove scaturiscono da nubi contenenti una miscela di acqua e ammoniaca e si manifestano principalmente vicino ai poli. Questo fenomeno unico proietta un bagliore ultraterreno sull'enigmatica superficie del gigante gassoso.

Durante il 31° avvicinamento ravvicinato di Giunone a Giove, il 30 dicembre 2020, la navicella spaziale ha catturato uno spettacolo affascinante: un vortice vicino al polo nord del pianeta, luminoso con la luminosità di un fulmine. Lo scienziato cittadino Kevin Gill ha elaborato i dati grezzi della JunoCam nel 2022, ottenendo un risultato visivo affascinante. Questa scoperta migliora la nostra comprensione dei meccanismi celesti in gioco su questo vicino gigante gassoso.

Mentre Giunone continua la sua missione, possiamo solo immaginare quali nuove meraviglie e misteri svelerà. Ad ogni incontro passeggero, approfondiamo le complessità dell'atmosfera di Giove e siamo testimoni della bellezza e dell'intrigo del nostro vicino cosmico.

Domande frequenti

D: Cos'è la pareidolia?

R: La pareidolia è il fenomeno psicologico in cui gli individui percepiscono modelli o immagini riconoscibili in stimoli casuali, come nuvole o oggetti inanimati.

D: In che modo Giunone cattura le immagini di Giove?

R: Juno utilizza lo strumento JunoCam, che cattura immagini dell'atmosfera di Giove durante i sorvoli ravvicinati. Queste immagini grezze vengono poi elaborate da scienziati cittadini per creare immagini visivamente sbalorditive.

D: Perché i fulmini di Giove sono diversi da quelli della Terra?

R: I fulmini di Giove hanno origine da nuvole contenenti una miscela di acqua e ammoniaca, a differenza della Terra dove i fulmini si formano nelle nuvole d'acqua. Inoltre, i fulmini di Giove sono più diffusi vicino ai poli, proiettando un bagliore ultraterreno sulla superficie del pianeta.

D: Qual è il significato dello studio dell'atmosfera di Giove?

R: Lo studio dell'atmosfera di Giove aiuta gli scienziati ad acquisire conoscenze sulle dinamiche dei giganti gassosi e fornisce informazioni preziose per comprendere le atmosfere planetarie nel nostro sistema solare e oltre.