Nuova scoperta: la sorprendente tavolozza dei colori di Giove

Un'immagine accattivante di Giove è stata recentemente catturata dal telescopio spaziale Hubble, mostrando il gigante gassoso in un'inaspettata tavolozza pastello. Questa immagine composita a colori, scattata alla luce ultravioletta, offre una prospettiva unica sull'atmosfera di Giove, rivelando una caratteristica notevole: la Grande Macchia Rossa che appare blu.

L'intrigante trasformazione della tonalità della Grande Macchia Rossa nello spettro ultravioletto è dovuta alle nebbie ad alta quota presenti nel massiccio sistema tempestoso. Queste foschie assorbono i fotoni ultravioletti, impedendone il riflesso sulla Terra. Gli scienziati della NASA, utilizzando i dati della proposta Hubble incentrata sui sistemi di supertempesta di Giove, intendono utilizzare questa immagine ultravioletta per indagare e mappare le complesse strutture delle nubi di acque profonde all'interno dell'atmosfera di Giove.

La luce ultravioletta, caratterizzata dalle sue lunghezze d'onda corte e dall'elevata energia, espone fenomeni nascosti oltre la portata della visione umana. Permette agli astronomi di osservare la luce emessa da stelle giovani e calde, tipicamente oscurate dalla polvere galattica. Inoltre, la luce ultravioletta svela informazioni cruciali sulla composizione, densità e temperatura della materia interstellare.

Nel 2020, un’altra straordinaria visione di Giove è stata ottenuta dal telescopio spaziale Hubble, utilizzando più lunghezze d’onda, compreso l’ultravioletto. La combinazione di immagini nel vicino infrarosso e osservazioni ultraviolette offre uno sguardo completo e pancromatico sulle altitudini e sulla distribuzione della foschia e delle particelle di Giove. Ciò migliora ulteriormente le immagini in luce visibile catturate da Hubble, mostrando i modelli di nuvole in continua evoluzione.

Il rilascio di questa immagine coincide con due eventi significativi nel viaggio celeste di Giove. Innanzitutto, Giove ha raggiunto il perigeo, il punto più vicino alla Terra, l’1 e il 2 novembre 2023, con una distanza di circa 595 milioni di km (370 milioni di miglia) tra il nostro pianeta e il gigante gassoso. Successivamente, l’opposizione si è verificata il 2-3 novembre 2023, segnando l’allineamento di Giove, Terra e Sole. Una tale configurazione rappresenta un'opportunità ideale per gli astronomi di osservare Giove, facilmente identificabile come un oggetto luminoso nel cielo orientale durante le serate. Anche con telescopi o binocoli modesti, si possono osservare le quattro lune più grandi di Giove, tre delle quali sono più grandi della Luna terrestre, con il notevole Ganimede che regna come il più grande satellite naturale del nostro Sistema Solare.

Scopri lo straordinario cosmo mentre Giove svela i suoi veri colori, un capolavoro dipinto nel cielo notturno.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la luce ultravioletta?

La luce ultravioletta si riferisce a lunghezze d'onda corte della luce che possiedono un'elevata energia ma sono oltre la portata della visione umana. Può rivelare fenomeni nascosti come la luce emessa dalle giovani stelle e fornire preziose informazioni sulla composizione, densità e temperature della materia interstellare.

2. Perché la Grande Macchia Rossa appare blu nell'immagine ultravioletta di Giove?

La Grande Macchia Rossa su Giove appare blu nell'immagine ultravioletta a causa della presenza di nebbie ad alta quota all'interno del sistema tempestoso. Queste foschie assorbono i fotoni ultravioletti, impedendo loro di essere riflessi sulla Terra.

3. Qual è il significato del fatto che Giove raggiunga il perigeo e l'opposizione?

Giove che raggiunge il perigeo indica il suo avvicinamento più vicino alla Terra, consentendo osservazioni migliorate. L'opposizione si verifica quando Giove, la Terra e il Sole sono allineati, rendendolo il momento ideale per osservare il gigante gassoso anche con piccoli telescopi o binocoli.