I pianeti simili a Giove potrebbero essere comuni attorno a stelle simili al Sole

Uno studio recente suggerisce che i pianeti simili a Giove potrebbero essere frequenti nello spazio interplanetario vicino al nostro sistema solare, in particolare attorno a stelle simili al nostro sole. Se questa ipotesi fosse confermata, ciò indicherebbe che l’architettura del nostro sistema solare non è così rara come si credeva in precedenza.

In precedenza, c’erano due teorie principali sull’ambiente in cui si è formato il nostro sistema solare. Una teoria proponeva che l’esplosione di una supernova nelle vicinanze avesse prodotto un ambiente ricco di metalli, che avrebbe contribuito con metalli pesanti al nostro giovane sistema solare. L’altra teoria suggeriva che il nostro Sole si fosse formato da una nube molecolare di gas e polvere in un ambiente a bassa densità.

Tuttavia, la scoperta di giganti gassosi simili a Giove, tra altre stelle simili al Sole nel vicino cosmo, sta fornendo un nuovo supporto a quest’ultima teoria. Raffaele Gratton, autore principale dello studio, spiega che studi più approfonditi in futuro potrebbero chiarire ulteriormente le origini del nostro sistema solare.

Per arrivare a queste conclusioni, Gratton e i suoi colleghi hanno analizzato i dati del β Pic Moving Group (BPMG), un ammasso di stelle vicino. Circa 30 di queste stelle, che sono 0.8 volte più massicce del Sole, ospiteranno probabilmente pianeti simili a Giove in orbite stabili. Questa scoperta è sorprendente poiché queste stelle hanno solo 20 milioni di anni, molto più giovani del nostro sole.

Studiare questi pianeti è impegnativo perché orbitano attorno alle loro stelle a grandi distanze, impiegando decenni per completare un’orbita. Per rilevare questi pianeti, i telescopi devono raccogliere dati per diversi decenni per osservare un transito, che avviene quando un pianeta passa davanti alla sua stella.

Anche se ci sono ancora difficoltà nella scoperta di alcuni tipi di pianeti al di fuori del nostro sistema solare, lo studio sottolinea i progressi compiuti nell’identificazione di pianeti massicci simili a Giove. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, getta nuova luce sulla formazione di sistemi planetari attorno a stelle simili al Sole.

Fonte:

– “Pianeti simili a Giove potrebbero essere comuni attorno a stelle simili al Sole, lo dimostra uno studio” – Space.com

– Studio pubblicato su Nature Communications