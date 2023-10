Una nuova immagine catturata dalla sonda Juno della NASA rivela il volto inquietante su Giove

In un recente sorvolo di Giove, la navicella spaziale Juno della NASA è riuscita a catturare un'immagine agghiacciante che sembra raffigurare un volto macabro sul gigante gassoso. La foto, scattata il 7 settembre, mostra una regione chiamata Jet N7 nelle propaggini settentrionali di Giove, mostrando un'inquietante faccia allungata composta da nuvole vorticose e tempeste turbolente. Questa scoperta tempestiva è diventata una deliziosa sorpresa di Halloween per gli appassionati di spazio.

L'immagine è stata scattata durante il 54° incontro ravvicinato di Giunone con Giove, da una distanza di circa 4,800 miglia (7,700 chilometri) e da una latitudine di circa 69 gradi nord. Fotografata lungo il terminatore di Giove, che delimita la linea tra il lato diurno e quello notturno del pianeta, l'immagine ritrae Giove che sfuma nello sfondo scuro dello spazio.

Mentre la NASA ha tracciato parallelismi tra il volto inquietante e un ritratto cubista, in onore del leggendario artista Pablo Picasso nel giorno del suo 142esimo compleanno, ha anche riconosciuto il fenomeno della pareidolia. La pareidolia è la tendenza degli esseri umani a percepire forme riconoscibili, come i volti, in schemi casuali. In questo caso, le nubi vorticose di Giove erano perfettamente adatte alla pareidolia, permettendo agli osservatori di intravedere quello che sembra un volto umano accigliato che sbircia da dietro una porta.

L'immagine stessa è stata elaborata dallo scienziato cittadino Vladimir Tarasov, utilizzando i dati grezzi dello strumento JunoCam di Juno. La NASA sottolinea l'importanza del coinvolgimento del pubblico nell'analisi della grande quantità di dati raccolti dalla navicella spaziale, rendendo le immagini di Juno disponibili per l'esame pubblico.

Oltre a mostrare l'inquietante bellezza di Giove, questa immagine offre anche preziose informazioni sui processi atmosferici del pianeta. Il basso angolo di luce solare evidenzia l'intricata topografia presente nella regione, aiutando gli scienziati nella ricerca di una comprensione più profonda delle dinamiche atmosferiche di Giove.

FAQ:

D: Cos'è il Jet N7?

R: Jet N7 è una regione nelle propaggini settentrionali di Giove nota per le sue nuvole vorticose e le tempeste turbolente.

D: Come è stata elaborata l'immagine?

R: L'immagine è stata elaborata dallo scienziato cittadino Vladimir Tarasov, utilizzando i dati grezzi dello strumento JunoCam di Juno.

D: Cos'è la pareidolia?

R: La pareidolia è il fenomeno in cui gli individui percepiscono modelli riconoscibili, come i volti, in stimoli casuali o ambigui.