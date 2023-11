Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare, sovrasta i suoi pianeti fratelli sia in termini di dimensioni che di massa. In effetti, la sua massa supera il peso combinato di tutti gli altri pianeti più del doppio, consolidando il suo status di “fratello maggiore” del nostro vicinato celeste. Ma ciò che rende Giove davvero affascinante sono le sue antiche origini, che si ritiene siano anteriori alla Terra e a molti altri pianeti di decine di milioni di anni.

Mentre il nostro pianeta e i pianeti interni si sono formati più vicini al Sole, Giove è nato in una regione più lontana dove le temperature gelide hanno permesso ai ghiacci di fondersi con rocce e metalli. Questo processo diede origine al colossale nucleo di Giove, che crebbe rapidamente e alla fine raggiunse una massa circa sette volte quella della nostra Terra attuale. La sua potente forza gravitazionale attirò quindi grandi quantità di gas idrogeno ed elio, residui rimasti dalla formazione del Sole, provocando l'espansione di Giove a un ritmo sorprendente.

Secondo i modelli, Giove potrebbe aver raggiunto la sua piena statura planetaria appena tre milioni di anni dopo la nascita del Sole, un’impresa impressionante considerando l’età del Sole di circa 4.5 miliardi di anni. I restanti pianeti del sistema solare, compresa la Terra, si formarono successivamente: i giganti esterni che precedettero i pianeti rocciosi interni.

Questa settimana rappresenta un'eccellente opportunità per intravedere Giove, mentre mette in scena il suo più bel spettacolo celeste dell'anno. In opposizione al Sole, questo maestoso gigante gassoso sorge intorno al tramonto e rimane visibile per tutta la notte. La sua brillantezza rivaleggia con quella di una stella, con solo la Luna e Venere che ne superano la luminosità. Apparendo inizialmente basso nel cielo orientale dopo il tramonto, Giove raggiunge il suo apice nelle prime ore del mattino prima di scendere verso l'orizzonte occidentale all'alba.

Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti accattivanti su Giove domani.

