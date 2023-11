Investire nel futuro: la navicella spaziale Juice dell'ESA si prepara per la missione su Giove

La navicella spaziale Juice dell'ESA ha recentemente completato una manovra critica per allinearsi per un'assistenza gravitazionale Terra-Luna nel 2024, come parte del suo ambizioso viaggio di otto anni per studiare Giove. Questa manovra, durata 43 minuti e che ha utilizzato quasi il 10% della riserva di carburante della navicella, segna il primo passo in una traiettoria a basso consumo di carburante che include ulteriori sorvoli planetari prima del suo arrivo nel sistema di Giove nel 2031.

A differenza delle missioni tradizionali verso giganti gassosi lontani come Giove, che richiederebbero un'enorme quantità di carburante per superare l'attrazione gravitazionale del Sole, Juice utilizza manovre di assistenza gravitazionale per guadagnare energia. Oscillando attraverso i campi gravitazionali di vari pianeti, Juice può massimizzare la sua energia senza fare affidamento esclusivamente sullo stoccaggio del carburante.

Uno dei componenti più entusiasmanti della prossima missione di Juice è l'assistenza alla doppia gravità Terra-Luna nel 2024. Tuttavia, affinché questa manovra abbia successo, tempi, velocità e direzione precisi sono cruciali. La recente manovra eseguita dal motore principale di Juice, consumando una notevole quantità di carburante, aveva lo scopo di allineare la navicella per questo incontro critico.

Investendo ora una parte sostanziale della sua riserva di carburante, Juice mira a ridurre la necessità di ulteriore utilizzo del motore principale fino a raggiungere Giove nel 2031. Piccoli aggiustamenti della traiettoria possono essere effettuati utilizzando i propulsori più piccoli della navicella durante il viaggio. Questo approccio al risparmio di carburante consente a Juice di trasportare una serie di strumenti scientifici, migliorando le sue capacità di studiare le lune di Giove e fornendo preziosi dati scientifici.

In attesa del suo rendez-vous su Giove, Juice condurrà osservazioni scientifiche mentre si avvicina alla sua destinazione. La navicella spaziale sorvolerà Ganimede, una delle lune di Giove, poche ore prima di entrare nell'orbita di Giove. Per ottimizzare la sua energia orbitale, Juice utilizzerà anche ulteriori sorvoli ravvicinati di Ganimede assistiti dalla gravità una volta nel sistema gioviano.

Il futuro sembra promettente per la navicella spaziale Juice dell'ESA, poiché si imbarca in una missione senza precedenti per svelare i misteri di Giove e delle sue affascinanti lune. Con un'attenta pianificazione e un utilizzo strategico del carburante, Juice è pronta a fornire scoperte scientifiche rivoluzionarie durante la sua prolungata permanenza nel sistema di Giove.

FAQ

1. Come funziona la manovra di gravità assistita?

Una manovra di assistenza gravitazionale prevede l'utilizzo dell'attrazione gravitazionale di un pianeta per guadagnare velocità ed energia. Cronometrando attentamente il sorvolo e regolando la traiettoria, la navicella spaziale può trarre vantaggio da questo aumento di gravità per risparmiare carburante e raggiungere le orbite desiderate.

2. Perché Juice impiega così tanto tempo a raggiungere Giove?

Il viaggio verso Giove non dipende esclusivamente dalla distanza tra la Terra e Giove, ma anche dal superamento della massiccia attrazione gravitazionale del Sole. Le manovre di assistenza gravitazionale aiutano i veicoli spaziali come Juice ad accumulare l'energia necessaria per percorrere in modo efficiente le vaste distanze del Sistema Solare.

3. In che modo Juice studierà le lune di Giove?

Una volta che Juice arriverà nel sistema di Giove, condurrà osservazioni ravvicinate del gigantesco pianeta gassoso e delle sue tre grandi lune oceaniche: Ganimede, Callisto ed Europa. Studiando la natura e la potenziale abitabilità di queste lune, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione e sull'evoluzione dei sistemi planetari.

4. Qual è il significato dell'assistenza gravitazionale Terra-Luna?

L'assistenza gravitazionale Terra-Luna consente a Juice di ottenere un ulteriore incremento in velocità e allineamento della traiettoria, posizionando la navicella spaziale sulla strada giusta per il suo incontro con Giove. Questa manovra massimizza l'efficienza dell'utilizzo del carburante del veicolo spaziale e lo prepara per i successivi sorvoli planetari.