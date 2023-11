Nuovi orizzonti per Juice: esplorare i segreti delle lune di Giove

La navicella spaziale Juice dell'ESA ha recentemente subito una manovra significativa come parte del suo viaggio di otto anni verso il sistema di Giove. Usando il suo motore principale, la navicella spaziale ha regolato la sua orbita attorno al sole per posizionarsi per un'assistenza alla doppia gravità Terra-Luna la prossima estate, una manovra prima nel suo genere. Questa manovra ha consumato quasi il 10% della riserva di carburante della navicella e rappresenta la prima fase di una manovra in due parti che potrebbe essere l'ultima volta che il motore principale di Juice verrà utilizzato fino al suo arrivo nel sistema di Giove nel 2031.

Juice, abbreviazione di Jupiter Icy Moons Explorer, è stato lanciato dall'ESA dallo spazioporto nella Guyana francese nell'aprile 2023. La missione della navicella spaziale è condurre osservazioni dettagliate di Giove e delle sue tre grandi lune: Ganimede, Callisto ed Europa. Tuttavia, Juice non inizierà le sue indagini sul sistema di Giove fino al 2031, quando finalmente arriverà. Il lungo viaggio verso Giove non è dovuto solo alla distanza tra la Terra e il gigante gassoso, ma anche alla necessità di superare la significativa attrazione gravitazionale del sole.

Le missioni su pianeti lontani, come Juice, utilizzano manovre di assistenza gravitazionale per risparmiare carburante. Queste manovre comportano l'oscillazione attraverso i campi gravitazionali di vari pianeti per guadagnare energia. La prima spinta di Juice arriverà da un sorvolo della Luna nell'agosto 2024, seguito da un sorvolo della Terra. Per massimizzare questi aiuti gravitazionali, Juice deve arrivare al sistema Terra-Luna con tempi, velocità e direzione precisi. La recente manovra, che ha consumato 363 kg di carburante, è stata cruciale per allineare la traiettoria di Juice per i prossimi sorvoli.

Il completamento con successo di entrambe le fasi di questa manovra significa che il motore principale di Juice potrebbe non essere più necessario fino a quando non entrerà nell'orbita attorno a Giove nel 2031. Nel frattempo, per piccoli aggiustamenti della traiettoria, Juice farà affidamento sui suoi propulsori più piccoli. Durante il suo viaggio verso Giove, la navicella sarà completamente equipaggiata con strumenti scientifici, poiché non avrà bisogno di utilizzare nuovamente il motore principale, riducendo così il fabbisogno complessivo di carburante.

L'esplorazione del sistema di Giove da parte di Juice rappresenta una grande promessa per svelare i segreti di questi intriganti corpi celesti. Sfruttando manovre uniche di assistenza gravitazionale e accensioni strategiche del motore, la navicella spaziale Juice dell'ESA sta aprendo la strada a scoperte rivoluzionarie negli anni a venire.

FAQ:

D: Quanto tempo impiegherà Juice a raggiungere Giove?

R: Si prevede che Juice arrivi nel sistema di Giove nel 2031, circa otto anni dopo il suo lancio.

D: Perché Juice ha bisogno di una manovra di assistenza gravitazionale?

R: Le manovre di assistenza gravitazionale consentono ai veicoli spaziali di risparmiare carburante utilizzando l'attrazione gravitazionale dei pianeti per guadagnare velocità e regolare la propria traiettoria.

D: Cosa studierà Juice durante la sua missione su Giove?

R: Juice si concentrerà sull'osservazione dettagliata di Giove e delle sue tre grandi lune: Ganimede, Callisto ed Europa, con un'enfasi particolare sullo studio della loro natura e della potenziale abitabilità.

D: Qual è lo scopo della recente manovra portata avanti da Juice?

R: La manovra era necessaria per allineare la traiettoria di Juice per un'assistenza alla doppia gravità Terra-Luna la prossima estate, che fornirà un aumento significativo alla velocità della navicella.

D: In che modo Juice gestirà gli aggiustamenti della traiettoria durante il suo viaggio verso Giove?

R: Juice farà affidamento principalmente sui suoi propulsori più piccoli per piccole correzioni della traiettoria fino al suo arrivo su Giove nel 2031, dopo aver completato l'accensione finale del motore durante l'avvicinamento alla Terra nel maggio 2024.