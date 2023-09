I vincitori del Fotografo astronomico dell'anno mettono in mostra le meraviglie dell'Universo

By

Sono stati annunciati i vincitori del concorso annuale Fotografo Astronomico dell'anno, ospitato dal Royal Observatory Greenwich. La selezione di fotografie di quest'anno offre uno sguardo mozzafiato sulla vastità e sulla bellezza del nostro universo. Dalle nebulose vibranti alle viste mozzafiato dei corpi celesti, queste immagini catturano gli aspetti maestosi dello spazio.

Una delle immagini straordinarie che ha vinto la categoria Giovani è la Nebulosa Running Chicken, conosciuta anche come IC2944. Piena di colori e punteggiata di stelle, questa fotografia affascina gli spettatori con la sua visualizzazione vibrante.

Un altro punto forte è la Nebulosa Rosetta (NGC 2337), un'immagine molto apprezzata scattata attraverso un telescopio nella città di Changzhou, in Cina. Questa nebulosa, distante circa 5,000 anni luce, ha un diametro impressionante di 130 anni luce.

Anche la Luna è al centro dell'attenzione in diverse immagini vincitrici. Una fotografia molto apprezzata cattura il transito della Luna nel cielo notturno, mostrando i suoi colori cangianti da un profondo rosso ruggine a un luminoso giallo-biancastro. Un'altra immagine mostra Marte che fa capolino da dietro la Luna, creando un sorprendente contrasto tra il pianeta rosso e il satellite della Terra.

Le Pleiadi, conosciute anche come le Sette Sorelle, brillano vibranti in una fotografia seconda classificata. Questo importante ammasso di stelle blu luminose situato nella costellazione del Toro può essere visto ad occhio nudo dalla Terra.

La competizione non si concentra solo sugli oggetti celesti. Include anche categorie come Skyscapes e Persone e spazio. Un'immagine vincitrice nella categoria Skyscapes cattura grandi spiriti che si protendono verso le montagne innevate dell'Himalaya. Gli sprite sono spettacolari scariche elettriche che si verificano in alto sopra le nuvole temporalesche.

I vincitori della categoria Pianeti, Comete e Asteroidi mostrano splendide viste di Venere e Giove. L'immagine vincitrice nella categoria Il nostro Sole presenta un'enorme eruzione solare sulla superficie del Sole, mentre l'immagine seconda classificata ritrae il Sole invertito rispetto alle coordinate polari, creando un aspetto infuocato unico.

Nella categoria La nostra Luna, l'immagine vincitrice cattura l'ultima Luna piena del 2022, con la sua corona lunare causata dalla diffrazione della luce lunare nell'atmosfera terrestre. L'immagine seconda classificata mostra il Cratere Platone, una caratteristica prominente sulla superficie della Luna.

Queste fotografie vincitrici offrono uno sguardo sulla grandiosità e sulla complessità del nostro universo. Ci ricordano la vastità che ci circonda e ispirano stupore e meraviglia per i misteri dello spazio.

Fonte:

– Osservatorio reale di Greenwich