Il fotografo astronomico dell'anno mostra splendide immagini dell'Universo

By

Il Royal Observatory Greenwich ha recentemente annunciato i vincitori del concorso annuale Astronomy Photographer of the Year, e le fotografie sono a dir poco mozzafiato. Il concorso ha ricevuto un'incredibile gamma di immagini di alta qualità, rendendo difficile per i giudici selezionare il meglio del meglio. Da scatti accattivanti di nebulose e galassie a viste mozzafiato della Luna e di altri corpi celesti, queste immagini offrono uno sguardo sulle meraviglie del nostro universo.

Una delle immagini vincitrici è la Nebulosa Running Chicken, conosciuta anche come IC2944, che presenta colori vivaci e stelle sparse ovunque. La Nebulosa Rosetta, catturata attraverso un telescopio in Cina, è un'altra immagine straordinaria. Situata a circa 5,000 anni luce di distanza, questa nebulosa ha un diametro impressionante di 130 anni luce.

Il concorso prevedeva anche splendide immagini della Luna, inclusa una che mostrava il suo transito nel cielo notturno. Questa immagine, scattata a Dalian, in Cina, cattura la Luna che cambia colore mentre sorge, da un profondo rosso ruggine a un luminoso giallo-biancastro. Un altro scatto accattivante cattura Marte poco prima che passi dietro la Luna, creando un sorprendente contrasto di colori.

Altre immagini in concorso mostrano vari fenomeni celesti, come le Pleiadi, un ammasso di stelle blu luminose, e la Nebulosa del Lupo, una nube molecolare che ricorda un lupo. Ci sono anche immagini di nebulose galattiche e l'intrigante fenomeno degli sprite, che sono scariche elettriche che si verificano sopra le nuvole temporalesche.

Il concorso comprendeva categorie come Skyscapes e People & Space, che mostravano immagini di stelle che solcavano il cielo e monumenti ai caduti su vivaci sfondi stellati. C'erano anche immagini di pianeti come Urano, Venere e Giove, ognuno dei quali mostrava la sua bellezza unica.

Tutte le immagini vincitrici del concorso catturano la maestosa natura del nostro universo, fornendoci uno scorcio della bellezza e della vastità che si trova oltre la nostra Terra. Ci ispirano a continuare a esplorare e studiare i misteri del cosmo.

Fonte:

– Osservatorio reale di Greenwich