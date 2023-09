Le meduse possono imparare come gli esseri umani, i topi e le mosche, secondo uno studio

Gli scienziati hanno scoperto che le meduse sono in grado di imparare dalle esperienze passate, sfidando la nozione precedente secondo cui l’apprendimento avanzato richiede un cervello centralizzato. In uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, i ricercatori hanno addestrato le cubmeduse caraibiche a individuare e schivare gli ostacoli, facendo luce sulle radici evolutive dell'apprendimento e della memoria.

Nonostante siano prive di un cervello centrale, queste piccole gelatine possiedono un complesso sistema visivo con 24 occhi incorporati nel loro corpo. Vivendo nelle paludi di mangrovie, fanno affidamento sulla vista per navigare in acque torbide ed evitare le radici degli alberi sottomarini per catturare le prede. Gli scienziati hanno dimostrato che le meduse potrebbero imparare a evitare gli ostacoli attraverso l'apprendimento associativo, formando connessioni mentali tra stimoli sensoriali e comportamenti.

Per addestrare le meduse, i ricercatori hanno creato una vasca con strisce grigie e bianche per imitare il loro habitat naturale, con strisce grigie che rappresentano le lontane radici delle mangrovie. Nel corso dell'esperimento, le meduse hanno gradualmente aumentato la loro distanza dal muro del 50%, hanno quadruplicato i loro perni riusciti per evitare collisioni e hanno dimezzato il loro contatto con il muro.

Il team ha anche isolato i centri sensoriali visivi delle meduse, chiamati ropalia, per comprendere il processo sottostante dell'apprendimento associativo. Addestrando i ropali con una debole stimolazione elettrica quando le barre grigie si avvicinavano, la medusa ha iniziato a generare segnali per schivare gli ostacoli in risposta alle barre grigio chiaro, indicando che la combinazione di stimoli visivi e meccanici è necessaria per l'apprendimento associativo nelle meduse.

I risultati suggeriscono che anche i sistemi nervosi più semplici hanno la capacità di impegnarsi nell’apprendimento avanzato. Si spera che studiando questi sistemi nervosi relativamente semplici, i ricercatori possano acquisire una comprensione più profonda di come si formano strutture e comportamenti complessi.

Negli studi futuri, i ricercatori intendono studiare le interazioni cellulari del sistema nervoso delle meduse per comprendere meglio la formazione della memoria e il funzionamento del sensore meccanico nella campana della medusa. Questa ricerca contribuirà a una comprensione più completa delle capacità di apprendimento associativo degli animali.

