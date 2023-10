Le meduse possono imparare senza cervello? Un nuovo studio suggerisce che possono

Le meduse sono creature affascinanti note per la loro mancanza di cervello. Tuttavia, uno studio recente mette in discussione la convinzione che queste creature siano incapaci di apprendere oltre il livello base. I ricercatori dell'Università di Kiel e dell'Università di Copenaghen hanno condotto esperimenti sulle cubomeduse caraibiche per determinare se possono apprendere e adattare il loro comportamento.

Nello studio, i ricercatori hanno creato tre condizioni sperimentali utilizzando vasche rotonde per simulare diversi livelli di visibilità sperimentati dalle meduse nel loro habitat naturale. Hanno scoperto che le meduse hanno imparato rapidamente a evitare le collisioni con le pareti della vasca modificando i loro schemi di nuoto. Nella vasca a basso contrasto, le meduse hanno iniziato a nuotare più lontano dalle pareti e ad aumentare il numero di manovre di virata rapida. Nella vasca ad alto contrasto, la medusa è rimasta al centro ed ha evitato del tutto le pareti. Tuttavia, nella vasca grigia, hanno continuato a scontrarsi con le pareti.

Questi risultati suggeriscono che le meduse possono associare segnali visivi al loro comportamento e adattarsi di conseguenza. Nonostante avessero solo 1,000 cellule nervose per struttura portante gli occhi, le meduse erano in grado di collegare diverse impressioni e imparare da esse.

I ricercatori hanno anche testato le strutture sensoriali chiamate ropalie situate sulla campana della medusa. Queste strutture ospitano sei occhi ciascuna e sono responsabili della generazione di segnali pacemaker che controllano il movimento della medusa. Quando i ropali venivano esposti a immagini proiettate di barre in movimento con diversi contrasti, mostravano una risposta alle immagini.

Nel complesso, lo studio fornisce la prova che le meduse sono capaci di apprendimento associativo, un tipo di apprendimento avanzato che prevede l’associazione di un comportamento volontario a uno stimolo o risultato. Ciò suggerisce che i processi neuronali avanzati potrebbero essere una proprietà fondamentale di tutti i sistemi nervosi, anche quelli senza un cervello centralizzato.

Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero fornire preziose informazioni sulle capacità di apprendimento di altri organismi dotati di sistema nervoso semplice. Comprendere come i diversi animali apprendono e si adattano potrebbe avere implicazioni per campi come le neuroscienze e l’intelligenza artificiale.

Fonte:

– Articolo originale: [Fonte]

– Fonte immagine: Jan Bielecki et al., Current Biology, 2023