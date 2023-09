Le meduse possono imparare dall'esperienza, lo dimostra uno studio

By

Secondo un recente studio pubblicato su Current Biology, le meduse, nonostante siano prive di cervello, hanno la capacità di imparare dalle esperienze passate in modo simile agli altri animali. I ricercatori hanno osservato le capacità di navigazione delle cubomeduse caraibiche e hanno scoperto che queste piccole creature, dotate di 24 occhi in tutto il corpo, possono imparare a superare gli ostacoli.

Nello studio, le meduse sono state collocate in una vasca decorata con strisce grigie e bianche, che ricordavano il loro habitat naturale. Per un periodo di 7 minuti e mezzo, le meduse sono state osservate sbattere frequentemente contro le strisce grigie sulla parete della vasca. Tuttavia, alla fine dell’osservazione, le meduse erano in grado di mantenere una maggiore distanza dalle pareti, dimostrando che avevano imparato a evitare le collisioni.

I risultati suggeriscono che le meduse possono imparare dalle esperienze passate attraverso stimoli visivi e meccanici. Questa capacità di apprendere è considerata la prestazione più alta per il sistema nervoso. Per insegnare alle meduse nuovi trucchi, è meglio sfruttare i loro comportamenti naturali e consentire loro di raggiungere il loro pieno potenziale.

I ricercatori hanno anche isolato il centro sensoriale visivo della medusa, chiamato ropalia, che si è scoperto svolgere un ruolo cruciale nel processo di apprendimento associativo. Ogni ropalio ha sei occhi e genera segnali di pace che controllano il movimento pulsante della medusa. Modificando la frequenza di questi impulsi, i ricercatori sono stati in grado di osservare le meduse cambiare direzione.

Comprendere come le meduse, con il loro semplice sistema nervoso, possano raggiungere un apprendimento avanzato potrebbe fornire informazioni sui meccanismi cellulari fondamentali dell’apprendimento. I ricercatori ritengono che questo meccanismo cellulare potrebbe essersi evoluto all’inizio della storia del sistema nervoso.

Questo studio evidenzia le notevoli capacità adattative delle meduse e le potenziali lezioni che contengono per comprendere l’apprendimento e il comportamento in altri organismi.

