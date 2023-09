Si è scoperto che le meduse possiedono capacità di apprendimento avanzate, sfidando le nozioni precedenti

Gli scienziati hanno scoperto che le meduse, in particolare la velenosa medusa caraibica, possiedono una capacità di apprendimento molto più avanzata di quanto si credesse in precedenza. I risultati, pubblicati sulla rivista Current Biology, rivelano che queste creature, nonostante abbiano solo 1,000 cellule nervose e nessun cervello centralizzato, sono capaci di complessi processi di apprendimento. Ciò sfida la comprensione tradizionale del cervello e apre nuove possibilità per comprendere le funzioni cognitive umane e condizioni come la demenza.

Le meduse sono state a lungo considerate creature semplici con capacità di apprendimento limitate, ma questa nuova ricerca cambia questa percezione. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università di Copenaghen, si è concentrato sulle meduse scatola che popolano le paludi di mangrovie dei Caraibi. Queste meduse usano il loro impressionante sistema visivo, che comprende 24 occhi, per cacciare i copepodi tra le radici delle mangrovie.

Ciò che ha sorpreso gli scienziati è stata la capacità delle meduse di imparare dai propri errori e di modificare il proprio comportamento. Questa capacità di ricordare e apprendere è un segno distintivo dei sistemi nervosi avanzati. I ricercatori hanno scoperto che i colori contrastanti svolgevano un ruolo cruciale nel processo di apprendimento delle meduse. Valutando l'oscurità della radice rispetto all'acqua, la medusa potrebbe determinare la distanza dalla radice e nuotare via nel momento ottimale.

Lo studio mette in discussione l’idea che gli animali con un sistema nervoso semplice non abbiano la capacità di apprendere. Nonostante abbiano solo 1,000 cellule nervose, le meduse imparano a una velocità simile a quella di animali più avanzati come i moscerini della frutta e i topi. Il professor Anders Garm, il ricercatore capo, vede questo come uno sviluppo significativo nelle neuroscienze. Fornisce una nuova comprensione di ciò che può essere realizzato con un semplice sistema nervoso e suggerisce che l’apprendimento avanzato potrebbe essere stato uno dei benefici evolutivi del sistema nervoso fin dall’inizio.

Lo studio offre anche approfondimenti unici sui processi cellulari coinvolti nell’apprendimento avanzato. Individuando le cellule specifiche coinvolte nell'apprendimento e nella formazione della memoria, i ricercatori sperano di scoprire i cambiamenti strutturali e fisiologici che si verificano durante questi processi. L'obiettivo finale è determinare se questi meccanismi sono esclusivi delle meduse o se possono essere trovati in tutti gli animali.

Comprendere le complessità del cervello è un'impresa straordinaria e questa ricerca fa luce sulle capacità di creature precedentemente considerate semplici. Studiando le meduse, gli scienziati sperano di svelare i misteri dell'apprendimento avanzato e della formazione della memoria, fornendo preziose informazioni sulla cognizione umana e potenziali trattamenti per le condizioni neurologiche.

Fonte:

– Studio pubblicato su Current Biology, ricercatori dell’Università di Copenaghen