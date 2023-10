La missione SLIM di JAXA cattura l'immagine della Luna da un punto di osservazione unico

La missione SLIM di JAXA, mirata ad eseguire un atterraggio di precisione sulla superficie lunare, ha catturato con successo un'immagine della Luna da un punto di osservazione che non può essere visto dalla Terra. L'immagine è stata scattata a una distanza di circa 7,000 chilometri dalla Luna, appena 45 minuti prima di un previsto passaggio lunare. Questa manovra di avvicinamento consentirà alla navicella spaziale di rientrare nell'orbita lunare con maggiore precisione entro circa tre mesi.

A differenza dei precedenti lander lunari, che miravano a regioni di atterraggio che si estendevano per chilometri quadrati, SLIM è destinato ad atterrare in un’area molto più piccola che misura appena 100 metri di diametro. Questo è il motivo per cui si è guadagnato il soprannome di “Moon Sniper”. In caso di successo, SLIM diventerà il primo veicolo spaziale a dimostrare un atterraggio di precisione sulla superficie lunare. Il sito di atterraggio target si trova sulle pendici di un nuovo cratere da impatto vicino al più grande cratere da impatto Shioli, che si trova in prossimità del Mare del Nettare sul lato vicino della Luna.

Nell'immagine catturata da SLIM, il punto di atterraggio può essere visto appena sotto l'equatore lunare. Tuttavia, a causa della compressione dell'immagine, la Luna appare sfocata. La manovra di swing-by, in cui un veicolo spaziale passa accanto a un oggetto celeste senza deviazioni significative della traiettoria, ha avuto luogo il 4 ottobre 2023, ad una certa distanza dalla Luna. Durante il suo avvicinamento più vicino, SLIM si trovava ad un'altitudine di 4,992 chilometri dalla Luna, viaggiando ad una velocità di 1.47 chilometri al secondo rispetto alla Luna.

Questa manovra di oscillazione è stata eseguita circa una settimana dopo l'accensione dell'iniezione translunare, che ha spinto la navicella spaziale verso l'orbita lunare. La missione di SLIM mira a rivoluzionare gli sbarchi lunari ottenendo un atterraggio straordinariamente preciso sulla superficie lunare. Con le sue capacità e determinazione uniche, SLIM è destinato a fare la storia non appena mette piede sulle pendici del cratere da impatto bersaglio.

Fonte:

– JAXA (Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale)

– Credito immagine: JAXA