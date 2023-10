La navicella spaziale giapponese SLIM completa il sorvolo della Luna

La navicella spaziale giapponese Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ha completato con successo un sorvolo della Luna come parte del suo viaggio nello spazio profondo per tentare un atterraggio sulla Luna. La navicella spaziale ha effettuato il suo avvicinamento più vicino alla Luna il 4 ottobre, passando a poco meno di 5,000 chilometri dalla superficie lunare ad una velocità relativa di 1.47 chilometri al secondo.

Dopo il sorvolo, SLIM si trova ora su un'orbita lunga e circolare che lo riporterà sulla Luna nel corso dell'anno. Questa traiettoria consente un ingresso nell'orbita lunare più efficiente in termini di propellente rispetto alla necessità di una lunga frenata durante il sorvolo.

Funzionari della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hanno dichiarato che un tentativo di atterraggio è previsto per gennaio. SLIM, con una massa a secco di 200 chilogrammi e una massa a umido di 700-730 chilogrammi, mira a ottenere un atterraggio morbido sulla Luna estremamente accurato utilizzando un'architettura leggera.

Il punto di destinazione del lander è il cratere Shioli a media latitudine, dove punterà a posarsi entro un raggio di 100 metri. È dotato di cinque gambe reticolari in alluminio deformabili progettate per assorbire l'impatto dell'atterraggio su un pendio. SLIM utilizza un sistema di navigazione basato sulla visione e trasporta dati di osservazione dall'orbiter giapponese SELENE, lanciato nel 2007, per identificare autonomamente la sua zona di atterraggio durante la discesa.

In caso di successo, SLIM renderà il Giappone il quinto paese a realizzare un atterraggio morbido sulla luna. Tuttavia, potrebbe non essere la prossima missione di atterraggio lunare poiché Intuitive Machines, con sede a Houston, ha recentemente presentato il suo primo lander lunare, il Nova-C. Previsto per un lancio a metà novembre, il Nova-C tenterà l'atterraggio nel cratere Malapert, con l'obiettivo di diventare il primo veicolo spaziale non governativo ad atterrare con successo sulla Luna.

