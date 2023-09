Il lander giapponese SLIM Moon schiera il Tiny Lunar Explorer

Il recente lancio da parte del Giappone del lander lunare SLIM includeva un esploratore lunare unico chiamato Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Ispirato ai giocattoli per bambini, LEV-2 è una piccola sfera di metallo delle dimensioni di una pallina da tennis. Una volta sulla Luna, si staccherà dal lander SLIM e trasformerà le sue due metà per navigare sulla superficie lunare. SLIM, o Smart Lander for Investigating Moon, è la prima dimostrazione di atterraggio lunare morbido del Giappone ed è stata lanciata insieme al satellite a raggi X XRISM a bordo di un razzo H-2A.

SLIM è una navicella spaziale compatta che misura meno di 9 piedi di diametro e trascorrerà i prossimi mesi raggiungendo l'orbita lunare. Successivamente, per un mese, esaminerà il sito di atterraggio all'interno del cratere Shioli della Luna. Se tutto andrà come previsto, il LEV-2 verrà rilasciato dal lander e inizierà a rotolare per catturare immagini del sito di atterraggio e dei suoi dintorni. LEV-2 è dotato di due fotocamere e uno stabilizzatore per facilitare la navigazione, trasmettendo i dati alla Terra tramite LEV-1, un'altra sonda che accompagna SLIM.

Il design di LEV-2 è stato uno sforzo di collaborazione tra HIRANO Daichi della JAXA, il produttore di giocattoli Tomy, i ricercatori della Doshisha University e il Sony Group. I meccanismi di cambio forma utilizzati nei giocattoli per bambini sono stati implementati per consentire a LEV-2 di muoversi efficacemente. Adottando tecnologie di progettazione robuste e sicure, il numero di componenti del veicolo è stato ridotto al minimo, aumentandone l'affidabilità. Inoltre, le tecnologie di ridimensionamento e riduzione del peso hanno contribuito a soddisfare i limiti dimensionali del volo a bordo del lander SLIM.

Questa minuscola palla robotica non ha solo uno scopo scientifico, ma ha anche lo scopo di ispirare i bambini e promuovere l'interesse per la scienza. La speranza è che i bambini vedano il LEV-2 e siano ispirati a perseguire attività scientifiche.

Definizioni:

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): una piccola sfera metallica progettata per attraversare la superficie lunare e catturare immagini.

– SLIM: abbreviazione di Smart Lander for Investigating Moon, un veicolo spaziale progettato per il primo atterraggio morbido sulla Luna del Giappone.

– Regolite: lo strato di materiale sciolto che ricopre la roccia solida sulla superficie lunare.

Fonte:

– Articolo originale: il Giappone lancia il lander lunare SLIM, il telescopio a raggi X XRISM su un doubleheader spaziale (video)

–HIRANO Daichi (JAXA)

- Al mio

– Università Doshisha

– Gruppo Sony