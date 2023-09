Il cecchino lunare giapponese è in procinto di dimostrare un atterraggio di precisione

Lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) del Giappone, noto anche come “Moon Sniper”, è attualmente in viaggio verso la Luna dopo aver eseguito una manovra di aggiustamento del secondo periodo. La navicella spaziale, il cui sviluppo è costato 100 milioni di dollari, è in missione per dimostrare un atterraggio di precisione sulla superficie lunare.

SLIM è stato lanciato il 7 settembre dal Centro Spaziale di Tanegashima, nel sud del Giappone. Per risparmiare carburante, sta intraprendendo un percorso lungo e tortuoso verso la Luna. Ci vorranno diversi mesi prima che SLIM raggiunga l'orbita lunare e poi trascorra un mese in orbita attorno alla Luna prima di tentare l'atterraggio di precisione vicino al cratere Shioli sul lato visibile della Luna. Si prevede che la navicella spaziale atterrerà entro 100 metri dal sito target entro febbraio 2024.

Uno degli obiettivi principali della missione SLIM è testare la tecnologia avanzata di elaborazione ottica e delle immagini. Il Giappone mira a diventare il quinto paese ad atterrare in sicurezza sulla superficie lunare e il primo a farlo con tale precisione. Dopo l'atterraggio, SLIM analizzerà la composizione delle rocce olivine vicino al sito di atterraggio per raccogliere indizi sull'origine della Luna.

Nonostante le precedenti battute d’arresto, inclusi due tentativi falliti di atterraggio sulla Luna nell’ultimo anno, il Giappone rimane impegnato a far avanzare le proprie capacità nell’esplorazione spaziale e nella scienza lunare. La missione di SLIM rappresenta un significativo passo avanti per il Giappone nel perseguimento dell'esplorazione lunare e della ricerca scientifica.

