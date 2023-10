La giapponese JAXA e Mitsubishi Heavy Industries collaborano su un razzo riutilizzabile di nuova generazione

L'agenzia spaziale giapponese, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ha collaborato con Mitsubishi Heavy Industries (MHI) per sviluppare un rivoluzionario razzo riutilizzabile di prossima generazione. Questa joint venture mira a rivoluzionare le capacità di trasporto spaziale del Giappone e si allinea con la politica spaziale rivista del paese.

L’obiettivo principale di questa collaborazione è creare un razzo riutilizzabile che non solo aumenti la capacità di carico utile ma riduca anche significativamente i costi di lancio. Questa iniziativa è il risultato dell'enfasi posta dal Giappone sulla ricerca e sullo sviluppo dei razzi di prossima generazione in seguito all'introduzione del nuovo razzo H3.

Nell’ambito della politica spaziale rivista, JAXA e MHI stanno conducendo ricerche su un razzo di nuova generazione che incorpora la riusabilità del primo stadio. Il razzo H3, introdotto all'inizio di quest'anno, avrebbe dovuto essere un successore più efficiente ed economico del razzo H-2A, ma ha dovuto affrontare battute d'arresto durante il suo volo inaugurale.

Una delle considerazioni chiave per il nuovo razzo è la scelta del carburante. Mentre l’idrogeno liquido rimane un contendente, è in corso l’esplorazione del metano liquido come potenziale combustibile. La decisione riguardante la scelta del carburante avrà implicazioni significative per le prestazioni e la riutilizzabilità del razzo.

Il Giappone non è il solo nella sua ricerca di razzi riutilizzabili, poiché aziende come SpaceX, Blue Origin, ULA negli Stati Uniti ed entità cinesi hanno già fatto progressi nel lancio di razzi con propulsione a metano e ossigeno liquido.

JAXA mira a ridurre il costo per chilogrammo in orbita terrestre bassa (LEO) di circa la metà rispetto al razzo H3, aumentando al tempo stesso la frequenza di lancio. Questo ambizioso progetto missilistico ha il potenziale per trasportare veicoli cargo sull’orbita lunare e facilitare gli atterraggi lunari, in linea con i più ampi piani di trasporto spaziale del Giappone.

Prevista per il 2030, questa nuova impresa missilistica potrebbe espandersi per supportare il pieno riutilizzo e il volo spaziale umano, segnando una nuova era dell’esplorazione spaziale giapponese. Il piano incoraggia inoltre le società spaziali private, comprese le startup, a contribuire alle ambizioni spaziali del Giappone, promuovendo partenariati e innovazione nel settore spaziale della nazione.

In conclusione, la collaborazione del Giappone tra JAXA e MHI rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo di razzi riutilizzabili e sottolinea l'ambizione del Giappone di svolgere un ruolo fondamentale nel futuro del trasporto spaziale sulla scena globale.

Fonte:

– Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA)

– Mitsubishi Heavy Industries (MHI)