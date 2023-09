Il lander lunare SLIM del Giappone cattura un'immagine inquietante della Terra

Lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) del Giappone ha catturato un'immagine inquietante della Terra durante un test del suo sistema di telecamere. Lanciato il 6 settembre, SLIM ha completato con successo la sua fase iniziale nell'orbita terrestre, superando una serie di test di sistema. L’immagine pubblicata di recente mostra una Terra parzialmente in ombra sullo sfondo dello spazio, scattata da una distanza di circa 62,000 miglia (100,000 chilometri) di distanza. L'immagine monocromatica è stata ottenuta utilizzando il sistema di telecamere che aiuterà SLIM a determinare la sua posizione durante la discesa sulla luna.

Questo nuovo lander lunare, noto anche come “cecchino lunare”, sta ora intraprendendo le prossime fasi del suo viaggio per raggiungere la luna. Il 26 settembre, SLIM ha condotto una seconda manovra di regolazione, accendendo il motore principale e controllando i propulsori per 70 secondi. Questa manovra aveva lo scopo di portare SLIM nella sua orbita pianificata con un apogeo più alto, il punto più lontano dalla Terra.

Nonostante l’assenza di una data di atterraggio lunare programmata da parte dell’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA), si stima che SLIM impiegherà dai tre ai quattro mesi per raggiungere la luna. Questo percorso prolungato è stato scelto per risparmiare propellente e ridurre la massa complessiva del veicolo spaziale. Una volta a destinazione, SLIM dimostrerà la sua capacità di atterrare entro 328 metri (100 piedi) dal punto target. L’obiettivo di questa missione mira a convalidare le tecniche di atterraggio che faciliteranno le future esplorazioni planetarie in ambienti più impegnativi.

